Сегодня 19 марта 2018 года, 17:36

Любую компанию мира можно назвать агентом, а не бенефициарным получателем дохода — Станислав Коваленко, директор юридической дирекции МАУ

О практических аспектах доказательства бенефициарности получателя доходов слушателям Школы налоговой практики Legal High School рассказал директор юридической дирекции МАУ Станислав Коваленко.

Бенефициарным (фактическим) получателем (собственником) дохода, полученного из источников в Украине, для целей применения сниженной ставки налога по правилам международного договора Украины относительно дивидендов процентов, роялти, вознаграждений нерезидента считается лицо, имеющее право на получение таких доходов.

Лектор привел в пример из судебной практики модельное решение Высшего административного суда Украины №К/800/52155/13 от 24 марта 2014 года, в котором изложенные позиции суда стали учитывать и бизнес, и налоговая.

В этом решении суд отметил, что понятие «фактический получатель дохода» не следует толковать в узком, техническом смысле, его значение необходимо определять, исходя из цели, заданий международных договоров об избежании двойного налогообложения, таких как уклонение от уплаты налогов, и с учетом таких основных принципов, как предотвращение злоупотреблениям положениями договора.

Практика показывает, что если налоговая, проанализировав этот договор, придет к выводу, что получаемый доход не может быть полностью использован нерезидентами, то она будет искать, куда дальше может быть направлен этот доход. Для примера: из открытых реестров налоговая может установить наличие материнских компаний.

Согласно Налоговому кодексу Украины, бенефициарным (фактическим) получателем (собственником) дохода не может быть юридическое или физическое лицо, являющееся агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или выступающее лишь посредником относительно такого дохода. Однако законодательство четко не устанавливает, какими критериями налоговая или бизнес должны руководствоваться при определении агентских средств.

Станислав Коваленко отметил, что возможны случаи, когда компания получает большую сумму средств в кредит и все выплаты по кредиту направляет в конкретный банк. Но в действительности деле такой кредит оказывается синдицированным: компания перечисляет средства в один банк, который распределяет их между другими банками. В такой ситуации банк выступает агентом в подобных отношениях, аккумулируя интересы других лиц, и не может решать хозяйственную судьбу направленных средств.

Лектор указал, что заемщик должен получить от банка подтверждение выдачи кредита из средств, аккумулированных не из других банков. Однако четко не указано, могут ли эти средства поступать от физических лиц.

Когда лицо понимает возможность возникновения даже минимального риска, что трансакция не дойдет до бенефициара, ему следует договориться с получателем о предоставлении доказательственной базы. По запросу такого лица контрагент предоставляет подтверждение того, что он является получателем доходов. Также такой пункт можно прописать в самом договоре с контрагентом, предусмотрев имущественную ответственность за нарушение соответствующих пунктов договора.

Для определения лица как фактического получателя дохода такое лицо должно не только обладать правом на получение дохода, но и, как следует из международной практики применения соглашений об избежании двойного налогообложения, определять дальнейшую экономическую судьбу такого дохода.