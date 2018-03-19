Сегодня 19 марта 2018 года, 19:18

Словацкая компания возьмет в концессию один из украинских аэропортов

Словацкая компания Vedecko-vyskumna, A.C. интересуется вопросом концессии аэропорта Ужгород. Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передает пресс-служба ОГА, передает «Экономическая правда».

Он уже провел встречу с потенциальными концессионерами. В ходе встречи председатель ОГА напомнил, что после окончания соответствующего межгосударственного соглашения между Украиной и Словакией аэропорт обслуживает воздушные суда только в режиме прямой видимости.

Поскольку установленное в Ужгороде оборудование «Украэроруха» устарело и не соответствует требованиям ЕС, надежд на повторное подписание межгосударственного соглашения между Украиной и Словакией практически нет, отметил г-н Москаль. Поэтому наиболее оперативный запуск полноценной работы аэропорта возможен в случае взятия его в концессию компанией из стран ЕС.

Единственное условие Закарпатской ОГА и облсовета для концессионеров в случае успешного решения вопроса — это восстановление регулярного авиасообщения между Ужгородом и Киевом.

«Если проект удастся реализовать, то на начальном этапе мы готовы запустить еженедельно три рейса «Братислава-Ужгород-Киев», — отметил президент Vedecko-vyskumna, A.C. Роберт Спишак.

«А в дальнейшем введем авиасообщение Ужгорода с Будапештом, Веной, Прагой, а также с курортами Турции, которые очень популярны в период отпусков», — добавил он.

В результате была достигнута договоренность, что словацкая компания за свой счет проведет независимую экспертизу аэропорта Ужгород, чтобы объективно оценить его техническое состояние и балансовую стоимость, после чего направит письмо в Закарпатский областной совет с просьбой предоставить аэропорт в концессию.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры в сотрудничестве с Международной финансовой корпорацией намерено изучить вопросы развития региональных аэропортов Украины с помощью государственно-частного партнерства.