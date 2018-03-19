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Сегодня 19 марта 2018 года, 17:36

Что предусматривает внесенный в парламент законопроект о валюте

Согласно проекту, валютные операции осуществляются без ограничений, за исключением случаев введения НБУ мер защиты

Президент Украины внесен в парламент проект Закона Украины «О валюте» (№8152).

Согласно проекту, валютное регулирование в Украине основывается на следующих принципах:

- гибкий валютный курс;

- независимость Национального банка Украины (НБУ) в формировании и реализации валютной и монетарной политики;

- приоритет рыночных инструментов валютного регулирования над административными;

- свобода осуществления валютных операций;

- обеспечение стабильности финансовой системы и равновесия платежного баланса Украины.

Валютные операции — это операции, имеющие хотя бы один из следующих признаков:

а) операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности и/или прав требования и обязательств, предметом которых являются валютные ценности, между резидентами, нерезидентами, а также резидентами и нерезидентами, за исключением сделок, совершаемых между резидентами, если такими валютными ценностями является национальная валюта;

б) торговля валютными ценностями;

в) трансграничные переводы валютных ценностей и трансграничное перемещение валютных ценностей.

Согласно статье 1, к иностранной и национальной валюте относятся, в частности, электронные деньги.

Валютные операции осуществляются без ограничений, за исключением случаев введения Национальным банком мер защиты.

В соответствии со статьей 5 проекта все расчеты на территории Украины проводятся исключительно в гривне, кроме расчетов по:

1) операциям по осуществлению иностранных инвестиций и возврату иностранному инвестору доходов, доходов и других средств, полученных на законных основаниях в результате осуществления иностранных инвестиций;

2) операциям банков по предоставлению банковских и других финансовых услуг на основании банковской лицензии;

3) операциям небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи по предоставлению финансовых услуг на основании лицензии НБУ на осуществление валютных операций;

4) другим операциям, определенным нормативно-правовыми актами НБУ.

Как предусматривает статья 8, трансграничное перемещение физическими лицами валютных ценностей на сумму, превышающую эквивалент 10 тыс. евро, подлежит письменному декларированию органам Государственной фискальной службы.

Банки осуществляют валютные операции на основании банковской лицензии. Небанковские финансовые учреждения осуществляют валютные операции на основании лицензии НБУ на осуществление таких валютных операций, как:

- обмен валют (осуществление операций по торговле валютными ценностями в наличной форме);

- перевод средств;

- предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита;

- факторинг (в части осуществления расчетов на территории Украины в иностранной валюте между факторами и клиентами по операциям по международному факторингу по уступке права требования к должнику-нерезиденту);

- другие валютные операции, определенные НБУ.

Национальный оператор почтовой связи («Укрпочта») осуществляет валютные операции на основании лицензии НБУ на осуществление таких валютных операций, как:

- перевод средств;

- деятельность по обмену валют.

Лицензии НБУ на осуществление валютных операций действуют бессрочно (статья 9).

Уполномоченные учреждения обязаны предоставлять НБУ информацию о валютных операциях, проводимых резидентами и нерезидентами через эти учреждения, а также о собственных валютных операциях (статья 10).

Согласно статье 11, органы валютного надзора и агенты валютного надзора осуществляют надзор с целью:

а) определения соответствия проводимых валютных операций валютному законодательству;

б) проверки наличия подтверждающих документов о проведенных валютных операциях;

в) проверки полноты, объективности и достоверности информации о валютных операциях, предоставляемой резидентами и нерезидентами.

Статья 12 регламентирует осуществление мер защиты, которые могут вводиться на срок до шести месяцев. НБУ при наличии признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы, значительного давления на платежный баланс Украины, возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности банковской и/или финансовой системы государства, имеет право вводить следующие меры защиты:

1) обязательную продажу части поступлений в иностранной валюте;

2) установление предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту продукции и транспортных услуг;

3) установление особенностей осуществления операций, связанных с движением финансового капитала;

4) введение специальных разрешений на проведение отдельных валютных операций;

5) резервирование средств по валютным операциям;

6) иные меры, вытекающие из статьи 7-1 Закона Украины «О Национальном банке Украины».

Особенности установления предельных сроков расчетов по операциям по экспорту и импорту продукции, а также транспортных услуг определяет статья 13. В случае принятия к рассмотрению судом, международным арбитражным судом искового заявления резидента о взыскании с нерезидента задолженности, возникшей вследствие несоблюдения нерезидентом срока, предусмотренного экспортно-импортным контрактом, срок, установленный в соответствии с настоящей статьей, приостанавливается, и пеня за его нарушение в этот период не уплачивается.

С принятием закона будут признаны утратившими силу декрет КМУ от 19 февраля 1993 года №15-93 «О системе валютного регулирования и валютного контроля», Закон Украины «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте».