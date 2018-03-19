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Из 120 дел, расследуемых НАБУ, по сути рассматриваются лишь около 50

19 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Среди более 120 дел, расследуемых детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и направленных в судебные инстанции прокурорами САП, только треть рассматривается судьями по сути. Примерно в 50 производствах не проведено даже подготовительное заседание, причем в некоторых из них дата такого заседания не назначается больше года.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Например, по делу по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепропетровска очередное подготовительное заседание назначено на 22 марта 2018 года. Почти за 13 месяцев с момента направления обвинительного акта была изменена подсудность дела, трижды менялась коллегия судей, еще несколько раз заседания переносились из-за неявки участников процесса.

Впервые с мая прошлого года в так называемом газовом деле по обвинению восьми человек в конце февраля состоялось подготовительное заседание. Однако судейская коллегия успела рассмотреть только ходатайство о мерах пресечения. Следующее заседание назначили через месяц — на 28 марта 2018 года.

Как считают в НАБУ, о неготовности существующей судебной системы рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров свидетельствует немалое количество самоотводов судей. Так, в производстве по обвинению заместителя прокурора Кировоградской области после изменения подсудности и длительного рассмотрения апелляционной жалобы на возвращение обвинительного акта на назначенном заседании в феврале 2018 года коллегия взяла самоотвод.

Несмотря на такие примеры, НАБУ подчеркивает необходимость скорейшего создания Специализированного антикоррупционного суда, который обеспечит рассмотрение дел в отношении топ-коррупционеров.

Подробности и инфографика доступны по ссылке.

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