Сегодня 19 марта 2018 года, 17:36

Когда может быть снова созван съезд судей?

«Юридическая практика» пытается разобраться в том, когда может быть снова созван наивысший орган судейского самоуправления. Делая прогноз относительно необходимости созыва нового съезда судей Украины, мы исходили из его компетенции в части решения кадровых вопросов. Всего их у съезда, напомним, четыре: назначение шести судей КСУ, избрание по своей квоте членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Высшего совета правосудия (ВСП), формирование Совета судей Украины. С учетом этих кадровых задач, очевидно, судьям вновь придется выйти за рамки установленной законом периодичности «съездных» церемоний (один раз в два года): новый, шестнадцатый по счету, съезд будет внеочередным.

Наиболее правдоподобный сценарий проведения нового съезда — это весна следующего года. Отметим: согласно предписаниям пункта 2 заключительных и переходных положений Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», члены Высшего совета юстиции (ВСЮ), назначенные до вступления в силу конституционных изменений (то есть до 30 сентября 2016 года) осуществляют полномочия членов ВСП в течение срока их полномочий, которые не могут длиться дольше, чем до 30 апреля 2019-го. В числе членов ВСП, у которых в конце апреля следующего года завершается каденция, будет и Наталья Волковицкая, делегированная в состав ВСЮ также в ходе проведения второго этапа XII внеочередного съезда судей (на тот момент каденция членов ВСЮ исчислялась шестью годами), но принявшая присягу члена ВСЮ на пленарном заседании парламента лишь восемь месяцев спустя — 4 июня 2015-го.

Следовательно, весной следующего года судейскому сообществу снова выпадет шанс кадровой комплектации ВСП. В этом случае наивысшему органу судейского самоуправления предстоит заполнить сразу четыре вакансии. Во-первых, найти замену г-же Волковицкой. Во-вторых, выполнить кадровое задание, с которым не сумел справиться нынешний съезд, доизбрав двух членов ВСП. И, в-третьих, делегировать еще одного члена ВСП (соответствующая вакансия возникнет в связи с прекращением полномочий трех нынешних членов ВСП, делегированных в свое время в состав ВСЮ Президентом Украины: Игоря Бенедисюка, Николая Гусака и Татьяны Малашенковой), чтобы исчерпать свой конституционной лимит представительства в этом органе, который исчисляется, напомним, десятью вакансиями в ВСП.

Ближе к осени 2019-го перед судейским сообществом возникнет еще один кадровый вопрос. Какой именно — читайте в свежем номере «ЮП» №12 от 20 марта с.г. в материале «Резолюция достоинства».