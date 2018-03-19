Сегодня 19 марта 2018 года, 17:36

ГФС обнародовала обобщенный обзор налоговых изменений, регламентирующих ТЦО

Последние изменения в положения Налогового кодекса Украины относительно трансфертного ценообразования, которые вступили в силу с 1 января 2018 года, значительно расширили перечень контролируемых операций и усилили риски применения к налогоплательщикам штрафных санкций. Об этом в своем блоге пишет Олег Добровольский, партнер юридического объединения ID Legal Group.

В письме от 1 марта 2018 года ГФС обнародовала обобщенный обзор изменений к статье 39 НК Украины, регламентирующей вопросы трансфертного ценообразования.

Как отмечает Олег Добровольский, одной из основных новаций является признание контролируемыми операций между нерезидентом и его постоянным представительством в Украине. «Довольно часто представительства нерезидента определяют объект налогообложения как разницу между полученной выручкой и расходами путем применения коэффициента 0,7 к полученному доходу. В этом случае при обычной ставке налога на прибыль 18% налогоплательщик фактически платит 5,4% с оборота. Это является неким аналогом единого налога, к которому не применяются требования относительно объемов оборота и ограничений видов деятельности», — уточнил он.

По мнению юриста, норма с представительствами выписана достаточно жестко. После тщательного анализа письма ГФС можно сделать вывод, что с января 2018 года подавляющее большинство представительств обязано предоставлять отчет о контролируемых операциях, а также составлять документацию с обоснованием соответствия ценообразования принципу «вытянутой руки».

Следующей новацией (норма вступила в силу с января 2018 года), на которую обращает внимание Олег Добровольский, стало существенное расширение перечня низконалоговых юрисдикций (офшоров) — с 65 до 85 государств. Именно в письме от 1 марта 2018 года ГФС четко отметила, что весь перечень установленных низконалоговых юрисдикций вступает в силу с 1 января 2018 года, а не с 1 января 2019 года, как пытались утверждать некоторые специалисты, ссылаясь на норму пункта 39.2.1.1 статьи 39 НК Украины.

Изначально в перечень низконалоговых юрисдикций были включены такие страны, как Эстония, Латвия, Грузия, Венгрия, ОАЭ и Сингапур. Впоследствии некоторые страны были исключены. Но следует помнить, что операции с этими странами перестают быть контролируемым с даты вступления в силу соответствующего постановления. Постановление КМУ №108, которое исключило ряд стран, было опубликовано 7 марта 2018 года. Это означает, что три месяца 2018 года операции, осуществленные в этот период с исключенными странами, считаются контролируемыми. «Некоторые специалисты также утверждают, что постановление №108 вступает в силу с 1 января 2019 года. Конечно, в этом случае нужно дождаться разъяснения ГФС. Но на всякий случай советую быть готовыми к тому, что контролируемыми признают все операции 2018 года», — отмечает Олег Добровольский.

Также он рекомендует налогоплательщикам тщательно проверять информацию, касающуюся организационно-правовой формы нерезидентов-партнеров, поскольку постановлением КМУ №480 от 4 июля 2017 «Об утверждении перечня организационно-правовых форм нерезидентов, которые не платят налог на прибыль (корпоративный налог), в том числе налог на доходы, полученные за пределами государства регистрации таких нерезидентов, и/или не являются налоговыми резидентами государства, в котором они зарегистрированы как юридические лица», определен перечень организационно-правовых форм, операции с которыми также признаются контролируемыми.

С 1 января 2018 года все операции с контрагентами, которые имеют определенную организационно-правовую форму и зарегистрированы в идентифицированных юрисдикциях, должны быть в зоне усиленного контроля налогоплательщиков.

Последним интересным уточнением, по мнению партнера ID Legal Group, является изменение положений пункта 39.4.6 статьи 39 НК Украины, согласно которому сведения о налогоплательщике, его контрагенте, бенефициарных владельцах и связанных лицах должны приводиться не только на момент совершения контролируемых операций, но и на момент проверки документации контролирующим органом. «Таким образом, при подаче документации налогоплательщик обязательно должен пересмотреть и обновить ее в случае необходимости или требовать такого обновления от консультанта, который осуществлял подготовку документации для налогоплательщика», — делает вывод Олег Добровольский.