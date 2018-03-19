Сегодня 19 марта 2018 года, 15:53

Legal High School: представитель Группы компаний FOZZY GROUP Андрей Гаврилюк рассмотрел вопросы резидентности в налоговых правоотношениях

Спикером Legal High School выступил руководитель отдела налогового права юридического департамента Группы компаний FOZZY GROUP Андрей Гаврилюк с темой лекции «Резидентность в налоговых правоотношениях. Подтверждение резидентности».

В начале лекции г-н Гаврилюк проанализировал критерии определения резидентности. Вопрос определения резидентности достаточно важен как для поиска благоприятной бизнес-среды, так и для избежания двойного налогообложения.

«Основной критерий для признания резидентности — постоянное место жительства, которое определяется в связи с проживанием 183 дня и более в одном календарном году в определенном государстве. Согласно подпункту 14.1.213 статьи 14 Налогового кодекса Украины, если физическое лицо имеет постоянное место жительства в иностранном государстве, оно все равно может оставаться резидентом Украины при условии наличия так называемого центра жизненных интересов в Украине (речь идет, например, о месте постоянного жительства членов семьи, политической деятельности, имуществе, регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности», — отметил спикер.

Если центр жизненных интересов определить невозможно, местом постоянного проживания считается проживание в стране 183 дня.

Андрей Гаврилюк перечислил шаги, необходимые гражданам для утраты статуса налогового резидента Украины и приобретения налоговой резидентности другого государства, а именно:

1. Выбор государства и подготовка документов для получения ПМЖ и/или статуса резидента целевого государства.

2. Урегулирование всех обязательств (алиментных, договорных и пр.) в Украине. Необходимо получить нотариально удостоверенное заявление родителей: выезжающего и второго родителя ребенка (если ребенок тоже выезжает на ПМЖ), который остается в Украине, об отсутствии у него материальных претензий и возражений относительно выезда за границу.

3. Разрешение всех гражданско-правовых, административных и уголовных претензий (погашение долгов, уплата штрафов и пр.). При наличии каких-либо незакрытых административных и уголовных претензий возникает риск сотрудниками пограничной службы отказа в выезде.

4. Прекращение предпринимательской деятельности путем подачи регистрационной карточки для ее прекращения государственному регистратору по месту регистрации в качестве предпринимателя.

5. Продажа недвижимости, корпоративных прав и прочего имущества в Украине.

6. Предоставление налоговой декларации и получение справки о поданной декларации об имущественном положении и доходах (об уплате налога на доходы физических лиц и отсутствии налоговых обязательств по этому налогу).

7. Получение справки из военкомата о возможности выезда за границу (для военнообязанных).

8. Получение визы или вида на жительство, которые дают право на проживание в целевой стране.

9. Получение лицензии НБУ на размещение средств на счетах за рубежом.

10. Увольнение с работы.

11. Зачисление средств, которые планируется перевести за границу, на счет, открытый в Украине.

12. Перечисление денег со счета в Украине на счет, открытый в целевой стране. Следует убедиться, что банк целевой страны готов принять денежные средства (банки в порядке контроля за отмыванием денег могут потребовать доказательства их легального происхождения).

13. Снятие с регистрации места проживания в Украине.

14. Выдача разрешения на выезд на ПМЖ (можно оформить одновременно с получением нового загранпаспорта).

15. Получение в органе Государственной миграционной службы Украины загранпаспорта с отметкой «Постоянное место проживания в ____».

16. Постановка на консульский учет в консульстве целевой страны.

После завершения этих процедур можно считать, что гражданин больше не является резидентом Украины и не обязан уплачивать здесь налоги на свои доходи.

Далее спикер проанализировал вопросы определения резидентности для юридических лиц, рассказал о различиях между постоянным и непостоянным представительством, обособленными и необособленными подразделениями.

Для освобождения от налогообложения или для уплаты налогов по пониженной ставке при применении международного договора Украины необходимо, чтобы нерезидент предоставил лицу (контрагенту) документы, подтверждающие статус налогового резидента.

Как следует из положений пункта 103.5 статьи 103 Налогового кодекса Украины, справка, подтверждающая, что нерезидент является резидентом страны, с которой заключен международный договор, выдается компетентным органом соответствующей страны, определенным международным договором Украины, в форме, утвержденной законодательством соответствующей страны, и должна быть надлежащим образом легализована, переведена согласно законодательству Украины.

В случае если нерезидент отказывается предоставить такую справку, необходимо обратиться в налоговый орган с запросом и ее предоставлении в режиме обмена информацией между юрисдикциями.

«При применении конвенции об избежании двойного налогообложения играют роль два элемента: резидентность и бенефициарность получателя доходов», — пояснил г-н Гаврилюк.