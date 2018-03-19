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ВККС: тысяча судей завершили сдачу квалификационного экзамена, из них пятеро экзамен не сдали

15 марта 2018 года первая группа судей местных и апелляционных судов в общем количестве 988 человек завершила сдачу экзамена в ходе квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности. Комиссия уже определила результаты экзаменирования 332 судей – пять из них экзамен не сдали, другие ожидают собеседования. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Квалифоценивание в рамках судебной реформы является обязательным для всех 5700 судей местных и апелляционных судов страны. По его результатам определяется способность судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде.

«Впервые все судьи проходят оценивание по комплексным критериям: профессиональная, личная и социальная компетентность, добропорядочность и профессиональная этика. Таким образом, происходит кадровая перезагрузка судебной ветви власти, поскольку отказ от оценивания или неуспешное его прохождение является причиной для увольнения судьи, — отметил председатель Комиссии Сергей Козьяков.

Происходит оценивание путем сдачи судьей двухуровневого экзамена: анонимного тестирования на знание права и практического задания на умение писать логические и мотивированные судебные решения. Кроме того, в рамках этой процедуры исследуются судейские досье, а судьи проходят собеседования с членами Комиссии.

Среди судей местных судов экзамен сдавали:

- 291 судья общих судов;

- 55 судей хозяйственных судов;

- 56 судей окружных административных судов.

Среди судей апелляционных судов:

- 392 судьи общих судов;

- 35 судей хозяйственных судов;

- 113 судей административных судов.

46 судей, которые не явились на экзамен по уважительным причинам, будут сдавать его позже.

Комиссия уже определила результаты экзаменирования 332 судей. Из них пятеро экзамен не сдали (один судья апелляционного хозяйственного суда и четыре судьи апелляционных судов), все остальные допущены к следующим этапам оценивания.

Еще одна группа из 1790 судей начала сдавать экзамены 22 февраля 2018 года. Ранее квалификационное оценивание прошли 500 судей, а следовательно, сейчас его должны пройти еще 5200 судей из всей Украины. Комиссия планирует завершить проверку в отношении всех судей до конца этого года.