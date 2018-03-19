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Парламентарии инициируют изменения по защите госорганов от террористических угроз

19 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Охранники получат право не пропускать к охраняемым зданиям госорганов лиц с оружием, взрывчаткой и пиротехникой Охранники получат право не пропускать к охраняемым зданиям госорганов лиц с оружием, взрывчаткой и пиротехникой

Внесен проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц» №8155. Документ разработан группой народных депутатов Украины во главе со спикером парламента Андреем Парубием.

Как отмечается в пояснительной записке, вызывает беспокойство обнародованная правоохранительными органами информация об имеющихся террористических угрозах, в том числе в окружении парламента.

Согласно поправкам, к домам, где работают Верховная Рада Украины, Президент Украины, Кабинет Министров Украины, а также домов, где работают другие органы государственной власти Украины, относительно которых осуществляется госохрана, не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием (кроме лиц, которые осуществляют охрану), а также лица с взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися жидкостями или горючими твердыми веществами, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами.

Военнослужащие Управления государственной охраны Украины при осуществлении государственной охраны имеют право не допускать к домам лиц, которые имеют при себе вышеперечисленные предметы.

Кроме того, будет рекомендовано Президенту Украины, спикеру парламента, главе КМУ, председателю КСУ, председателю ВС выдать акты относительно обеспечения правового режима охраны зданий, где работают соответствующие органы государственной власти.

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