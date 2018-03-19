Сегодня 19 марта 2018 года, 15:53

Семь тысяч должников по алиментам объявлены в розыск

В Украине в розыск объявили семь тысяч человек в рамках выполнения закона об усилении ответственности за неуплату алиментов. Об этом докладывает премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook, передает издание Журналист.

«К общественно полезным работам привлечены 5500 человек. За границу запретили выезжать 82 397 должникам по алиментам, управлять транспортом — 79 843, пользоваться оружием запретили 79 591 неплательщикам по алиментам», — говорится в сообщении.

Напомним, что минимальную сумму алиментов в Украине предлагают увеличить с 900 до 2000 гривен.