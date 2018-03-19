В Китае запретят пользоваться самолетами и поездами лицам, совершим проступки

Китай начнет применять так называемую систему социальных кредитов (Social Credit System) к самолетам и поездам и запретит пользоваться таким транспортом людям, совершившим проступок на срок до одного года.
В ограничительные списки попадут те, кто, как было установлено, совершил действия, связанные с распространением ложной информации о терроризме и возникновении проблем на рейсах, а также те, кто использовал просроченные билеты или курил в поездах.
Об этом сообщает Reuters.
Те, кто совершил финансовые правонарушения (например, работодатели, не выплатившие взносы по социальному страхованию, или люди, не уплатившие штрафы), также столкнутся с новыми ограничениями.
Отмечается, что новые правила вступят в силу 1 мая 2018 года.
Китай наметил планы по развертыванию системы, которая позволит государственным органам делиться информацией о надежности своих граждан и применять санкции на основе так называемого социального кредитного балла.
Тем не менее есть признаки, что использование показателей социального кредитования на внутреннем транспорте началось несколько лет назад. В начале 2017 года Верховный народный суд страны заявил на пресс-конференции, что 6,15 млн граждан Китая было запрещено пользоваться самолетами из-за проступков.
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