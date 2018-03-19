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В Китае запретят пользоваться самолетами и поездами лицам, совершим проступки

19 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Будут ограничены права лиц, которые распространяли ложную информацию или курили Будут ограничены права лиц, которые распространяли ложную информацию или курили

Китай начнет применять так называемую систему социальных кредитов (Social Credit System) к самолетам и поездам и запретит пользоваться таким транспортом людям, совершившим проступок на срок до одного года.

В ограничительные списки попадут те, кто, как было установлено, совершил действия, связанные с распространением ложной информации о терроризме и возникновении проблем на рейсах, а также те, кто использовал просроченные билеты или курил в поездах.

Об этом сообщает Reuters.

Те, кто совершил финансовые правонарушения (например, работодатели, не выплатившие взносы по социальному страхованию, или люди, не уплатившие штрафы), также столкнутся с новыми ограничениями.

Отмечается, что новые правила вступят в силу 1 мая 2018 года.

Китай наметил планы по развертыванию системы, которая позволит государственным органам делиться информацией о надежности своих граждан и применять санкции на основе так называемого социального кредитного балла.

Тем не менее есть признаки, что использование показателей социального кредитования на внутреннем транспорте началось несколько лет назад. В начале 2017 года Верховный народный суд страны заявил на пресс-конференции, что 6,15 млн граждан Китая было запрещено пользоваться самолетами из-за проступков.

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