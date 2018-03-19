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Сегодня 19 марта 2018 года, 14:11

Лектор LHS Владимир Ратушняк, партнер ЮК «Альянс Ратушняк и Партнеры», рассказал об основах налогового контроля и учета налогоплательщиков

С основами налогового контроля и учета налогоплательщиков и его особенностями слушателей Legal High School ознакомил Владимир Ратушняк, партнер ЮК «Альянс Ратушняк и Партнеры».

«Ведение учета плательщиков налогов является одним из способов налогового контроля. Учет плательщиков налогов ведется с целью создания условий для осуществления контролирующими органами контроля за правильностью начисления, своевременностью и полнотой уплаты налогов, начисленных финансовых санкций, соблюдением налогового и другого законодательства», — подчеркнул г-н Ратушняк, приведя цитату из нормативного акта ГФС Украины.

Постановка на учет осуществляется независимо от наличия обязанности по уплате того или иного налога либо сбора.

Налогоплательщики подлежат регистрации или постановке на учет по местонахождению юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, месту жительства лиц (основное место учета), а также по месту нахождения (регистрации) их подразделений, движимого и недвижимого имущества, объектов налогообложения или объектов, которые подлежат налогообложению или посредством которых осуществляется деятельность (неосновное место учета).

Учет плательщиков ведется по налоговым номерам, в их числе — код по Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины (ЕГРПОУ), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (физические лица), регистрационный (учетный) номер налогоплательщика, присваиваемый контролирующими органами.

Также спикер рассказал о различиях постановки на учет различных категорий налогоплательщиков:

— постоянное представительство vs непостоянное представительство (регистрация, аккредитация, налогообложение, регистрация в качестве плательщика налога на прибыль);

— обособленные подразделения vs необособленные подразделения (создание обособленного подразделения за пределами Украины);

— основное место учета vs неосновное место учета.

Далее Владимир Ратушняк раскрыл аспекты прекращения хозяйственной деятельности, такие как подготовка к запланированному прекращению, добровольной ликвидации, процедуре банкротства.

«Плательщик обязан уведомлять контролирующие органы по месту учета о его ликвидации/реорганизации в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (кроме случаев, когда обязанность такого уведомления возложена законом на орган государственной регистрации). Данные о принятии решения о прекращении юридических лиц, сведения о которых содержатся в ЕГР, контролирующие органы получают от государственных регистраторов», — отметил спикер.

Участники юридического лица назначают комиссию по прекращению/ликвидатора, а также устанавливают порядок и сроки подачи кредиторами заявлений о своих требованиях.

Исполнение функций комиссии (ликвидатора) может быть возложено на директора, к которому переходят полномочия по управлению (директор = ликвидатор).

Ликвидатор обязан принять меры по взысканию задолженности, письменно уведомить должников о прекращении, закрыть счета (оставив один).

С целью проведения проверок и определения наличия или отсутствия задолженности по уплате налогов, сборов, ЕСВ, страховых средств в Пенсионный фонд Украины, фонды социального страхования ликвидатор должен обеспечить своевременное предоставление документов, в том числе первичной документации, регистров бухгалтерского и налогового учета.

До момента утверждения ликвидационного баланса ликвидатор составляет и представляет в органы ГФС, Пенсионного фонда Украины и фондов социального страхования отчетность за последний отчетный период.

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, включающий сведения о составе имущества юрлица, перечень предъявленных кредиторами требований и указывает результаты их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается участниками юридического лица (или судом в случае принятия им решения о ликвидации).

По завершении расчетов с кредиторами ликвидатор составляет ликвидационный баланс, обеспечивает его утверждение участниками (судом) и предоставление в органы ГФС.

Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передается участникам юридического лица, если иное не установлено учредительными документами.

«На финальном этапе органы ГФС проводят налоговую проверку в связи с ликвидацией и выдают справку установленной формы об отсутствии задолженности; документы, подлежащие хранению, передаются в архивные учреждения; ликвидатор обращается к госрегистратору для проведения государственной регистрации прекращения юридического лица», — завершил анализ вопросов прекращения юридического лица г-н Ратушняк.