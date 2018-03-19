он же e-mail

Сегодня 19 марта 2018 года, 14:11

НАПК проверит декларации народных депутатов, судей и полицейских

Национальное агентство по предотвращению коррупции проведет полную проверку электронных деклараций 14 человек за 2015 и 2016 годы, в том числе декларации Олега Ляшко, Андрея Лозового, Елены Сотник, Евгения Балицкого, Нестора Шуфрича и других.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что в списке субъектов декларирования, по которым будет произведена проверка, оказались следующие лица:

- начальник отдела розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции Святослав Ильев (проверка декларации за 2015 год);

- президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Василий Куйбида (за 2016 год);

- народный депутат Украины VIII созыва Дмитрий Святаш (за 2015 и 2016 годы);

- начальник следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины ГПУ Олег Трачук (за 2015 и 2016 годы);

- директор Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал (за 2015 и 2016 годы);

- судья Кировоградского районного суда города Кировограда Ирина Антипова (за 2015 и 2016 годы);

- народный депутат Украины VIII созыва Евгений Балицкий (за 2015 год);

- народный депутат Украины VIII созыва Андрей Лозовой (за 2015 год (исправленная декларация);

- народный депутат Украины VIII созыва Олег Ляшко (за 2015 год (исправленная декларация);

- заведующая сектором по работе с персоналом территориального управления Государственной судебной администрации в Киеве Светлана Павлюк (за 2015 и 2016 годы);

- народный депутат Украины VIII созыва Елена Сотник (за 2015 год (исправленная декларация) и 2016 год (исправленная декларация);

- судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Виктор Фомин (за 2015 и 2016 годы);

- народный депутат Украины VIII созыва Нестор Шуфрич (за 2015 год (исправленная декларация).

Сообщается, что проведение полных проверок начинается по информации о возможных недостоверных сведениях в декларациях, которая поступила в ведомство в виде обращений от юридических и физических лиц.