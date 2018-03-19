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Проект Кодекса Украины по процедурам банкротства усилит защиту прав залоговых кредиторов

Принятие в новой редакции Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» в 2011 году (вступил в силу в январе 2013 года) не решило всех возложенных на него задач. Не решили проблем и многочисленные точечные правки, и существенные изменения. В течение пяти лет действия документа эксперты неоднократно отмечали, что закон является поверхностным, а существующие механизмы препятствуют доступу должников и кредиторов к процедурам банкротства, в том числе восстановлению платежеспособности должника.

К слову, помимо изменений к профильному закону на рассмотрение парламента был подан ряд законопроектов, косвенно направленных на урегулирование процедур банкротства и восстановления платежеспособности должника

Предложенные инициативы были использованы при подготовке проекта Кодекса Украины по процедурам банкротства (Кодекс). Именно об этом говорят авторы в пояснительной записке к документу. Кодекс состоит из двух книг. Книга первая направлена на урегулирование корпоративного банкротства, вторая — на восстановление платежеспособности физического лица.

Проектом предлагается существенно пересмотреть права залоговых кредиторов. По словам Елизаветы Малимон, юриста ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры», проект Кодекса действительно существенным образом пересматривает права залоговых кредиторов и не только предоставляет им новые возможности в реализации своих прав, но и направлен на их защиту.

«Принципиально меняется ситуация по вопросу продажи имущества должника. Так, статья 55 проекта регулирует условия продажи имущества: арбитражный управляющий обязан определить условия продажи имущества на аукционе: в частности, состав имущества (лот), начальную стоимость, шаг аукциона. Кроме того, в частях 3 и 4 этой статьи указано, что в случае если продаже подлежит имущество, которое является предметом залога, условия продажи должны включать условия относительно расходов на содержание, хранение и продажу данного имущества. Также установлено, что если в состав имущества входит имущество, которое не является предметом обеспечения, и имущество, являющееся предметом обеспечения, условия продажи рассматриваются и комитетом кредиторов, и обеспеченными кредиторами. При этом в начальной стоимости отдельно выделяется начальная стоимость обоих указанных видов имущества.

Таким образом, определив все условия продажи, арбитражный управляющий обязан направить их на рассмотрение и согласование членам комитета кредиторов, а если имущество является предметом залога, — в обязательном порядке залоговому кредитору, то есть в нашем случае — банку», — отмечает г-жа Малимон.

О новшествах проекта Кодекса Украины по процедурам банкротства в части корпоративного банкротства читайте в свежем номере «ЮП» в материале «Кодекс части».