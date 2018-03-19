Налоговики сообщили, сколько не будет работать Единый реестр налоговых накладных

Работа Единого реестра налоговых накладных и некоторых электронных сервисов для плательщиков налога на добавленную стоимость в ИТС «Электронный кабинет» будет временно прекращена — с 23.00 20 марта и до 10.00 22 марта 2018 года.
Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.
Как уточняется на сайте, будут проводиться технологические и регламентные работы с целью реализации норм пункта 201.16 статьи 201 Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» от 7 декабря 2017 года №2245-VIII.
Функционирование Реестра и электронных сервисов будет восстановлено после завершения технических работ, но не позднее 10.00 22 марта 2018, отмечают представители ГФС.
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