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Предлагается упростить доступ к правосудию по информационным делам

19 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Ожидается, что снижение судебного сбора до 176,4 грн сделает подачу подобных исков доступной и в бедных регионах страны Ожидается, что снижение судебного сбора до 176,4 грн сделает подачу подобных исков доступной и в бедных регионах страны

Группой народных депутатов Украины во главе с Викторией Сюмар зарегистрирован законопроект о внесении изменений в отдельные законы Украины относительно доступа к правосудию (в информационных делах) №8139.

Прежде всего вносятся изменения в закон Украины о судебном сборе. Предусматривается, что сбор за подачу в административный суд иска по обжалованию решений, действий или бездействия в части доступа к публичной информации составит:

- в случае подачи иска юридическим лицом — 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (704,8 грн)

- при подаче иска физическим лицом — 0,1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (176,4 грн).

Кроме того, от уплаты авансового взноса освобождаются взыскатели по решениям о предоставлении публичной информации (в том числе копий документов).

В пояснительной записке необходимость принятия законопроекта обосновывается следующим образом: «На данный момент складывается крайне неблагоприятная ситуация с получением доступа к правосудию по делам, в которых частные субъекты (граждане, общественные объединения и др.) отстаивают свое право на доступ к публичной информации». Из-за роста ставок судебного сбора большинство граждан Украины (особенно за пределами крупных городов) и значительная часть общественных объединений не имеют возможности заставить распорядителя информации через суд предоставить публичную информацию.

По словам авторов инициативы, закон «сделает данные процедуры доступными для рядового украинца не только в городах-миллионниках, но и в экономически менее успешных регионах».

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