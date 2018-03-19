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Минздрав озвучил имя будущего гендиректора ГП «Электронное здоровье»

19 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Определен победитель конкурса на должность генерального директора ГП «Электронное здоровье». Им стал Денис Мацуй, который имеет более 11 лет опыта в сфере интернет-технологий, стратегического планирования и управления, передает сайт Министерства здравоохранения Украины.

Победитель конкурса Денис Мацуй имеет большой опыт в области создания и внедрения сложных IТ-проектов, подборе бизнес-моделей в юридических, финансовых и операционных вопросах. Кроме того, Денис Мацуй является специалистом в организационном менеджменте, стратегическом планировании и управлении, ведении проектов, запуске новых продуктов и услуг. До 2017 года он был директором по маркетингу и коммерческим директором компании OpsWay, работающей на глобальном рынке.

На посту генерального директора ГП «Электронное здоровье» Денис Мацуй будет развивать систему eHealth, налаживать коммуникацию и сотрудничать с государственными органами и т.д.

Напомним, что ГП «Электронное здоровье» займется дальнейшей разработкой и внедрением электронной системы здравоохранения eHealth — одного из важнейших элементов реформы финансирования системы здравоохранения.

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