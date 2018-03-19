Сегодня 19 марта 2018 года, 12:08

ГПУ завершила досудебное расследование по подозрению бывшего Генерального консула Грузии в Одессе

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Генерального консула Грузии в г.Одессе. Об этом сообщает сайт ГПУ.

Как установлено следствием, в течение 2013 года «мошенник-консул» с целью завладения денежными средствами государства, зная, что его полномочия как консула прекращены и соответственно он не имеет права на возмещение сумм НДС, фактически уплаченных в составе стоимости дипломатическими миссиями, подписал от имени уполномоченного лица указанного консульства и предоставил в Государственную налоговую инспекцию заявления о возмещении сумм НДС дипломатическим миссиям на общую сумму более 3 млн грн, при этом предоставив чеки о товарах на общую сумму почти 19 млн грн.

Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были им сняты наличными в банковских терминалах г.Одессы и г.Киева на личные цели.

При этом часть НДС в размере почти 500 тыс. грн возмещено за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобрести какие-либо товары не мог.

Более того, часть покупок в эти периоды была якобы сделана у субъектов хозяйствования, которые на время «приобретения» хозяйственной деятельности не осуществляли вообще.