Сегодня состоится заседание Комитета НААУ по защите прав адвокатов

Сегодня, 19 марта 2018 года, в 15.00 состоится заседание Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности Национальной ассоциации адвокатов Украины. Об этом сообщается на сайте Ассоциации.
В повестку дня включен вопрос создания автоматизированной системы подачи заявлений о нарушении прав адвокатов на сайте НААУ.
Также будут рассмотрені обращения, поступившие в адрес Комитета по поводу нарушений прав адвокатов в некоторых регионах.
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