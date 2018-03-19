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Вновь избранный глава НБУ представил новую Стратегию регулятора

19 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины представил Стратегию НБУ. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

«Сейчас мы имеем мощный фундамент для развития финансовой системы. За последние два года банки Украины вернули доверие граждан. Национальный банк имеет четкое видение и программу: мы продолжим работать на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, вместе с финансовым сектором способствовать экономическому росту», — отметил председатель НБУ Яков Смолий.

Стратегия Национального банка состоит из следующих целей:

1. Низкая и стабильная инфляция.

2. Стабильная, прозрачная и эффективная банковская система.

3. Возобновление кредитования.

4. Эффективное регулирование финансового сектора.

5. Свободное движение капитала.

6. Финансовая инклюзия.

7. Современный, открытый, независимый, эффективный центральный банк.

«Мы проанализировали потребности участников финансовой экосистемы, условия среды, в которой они работают, тенденции, которые будут влиять на экосистему в будущем. На базе этого анализа мы и сформировали Стратегию Национального банка — дорожную карту, которой будем руководствоваться в ближайшие годы для достижения определенных семи целей», — подчеркнул Яков Смолий.

Напомним: 15 марта 2018 года Верховная Рада Украины по представлению Президента Украины утвердила Якова Смолия в должности председателя НБУ.

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