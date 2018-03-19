Сегодня 19 марта 2018 года, 12:08

Решение следственного судьи о проведении внеплановой документальной проверки не подлежит апелляционному обжалованию — ВС

Отказ апелляционного суда в открытии апелляционного производства в связи с обжалованием судебного определения следственного судьи, которое не предусмотрено законом, не является свидетельством ограничения доступа к правосудию. Такой вывод изложен в постановлении Верховного Суда от 15 февраля 2018 года по делу №757/2200/17-к.

В частности, коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе ВС отказала в удовлетворении кассационной жалобы гр-на Н., поданной по причине отказа апелляционного суда в открытии апелляционного производства в связи с обжалованием определения следственного судьи, которым удовлетворено ходатайство прокурора о назначении внеплановой документальной проверки в отношении гр-на Н. по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998—2016 годов.

В своей жалобе кассатор ссылался на нормы Конституции Украины, общие принципы УПК Украины, Конвенцию о защите прав человека и основоположных свобод и практику Европейского суда по правам человека, в частности на решение «Голдер против Великобритании», и указал на нарушение апелляционным судом его права на обжалование судебного решения следственного судьи, а соответственно, и права на доступ к правосудию.

Верховный Суд отметил, что наличие определенных в законе требований по обращению в суд высшего уровня в случае несогласия с судебным решением не является тождественным ограничению в доступе к правосудию, а следовательно, не означает ограничения в праве на справедливое судебное рассмотрение.