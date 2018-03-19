Отказ апелляционного суда в открытии апелляционного производства в связи с обжалованием судебного определения следственного судьи, которое не предусмотрено законом, не является свидетельством ограничения доступа к правосудию. Такой вывод изложен в постановлении Верховного Суда от 15 февраля 2018 года по делу №757/2200/17-к.
В частности, коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе ВС отказала в удовлетворении кассационной жалобы гр-на Н., поданной по причине отказа апелляционного суда в открытии апелляционного производства в связи с обжалованием определения следственного судьи, которым удовлетворено ходатайство прокурора о назначении внеплановой документальной проверки в отношении гр-на Н. по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998—2016 годов.
В своей жалобе кассатор ссылался на нормы Конституции Украины, общие принципы УПК Украины, Конвенцию о защите прав человека и основоположных свобод и практику Европейского суда по правам человека, в частности на решение «Голдер против Великобритании», и указал на нарушение апелляционным судом его права на обжалование судебного решения следственного судьи, а соответственно, и права на доступ к правосудию.
Верховный Суд отметил, что наличие определенных в законе требований по обращению в суд высшего уровня в случае несогласия с судебным решением не является тождественным ограничению в доступе к правосудию, а следовательно, не означает ограничения в праве на справедливое судебное рассмотрение.
Сохранить:
Контакты:
Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Четвертый год подряд Eterna Law выступает юридическим партнером Федерации Тенниса Украины
Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»
IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: