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Наталья Кузнецова избрана вице-президентом Национальной академии правовых наук Украины

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Наталья Кузнецова вошла в руководство НАПрН еще в 2004 году Наталья Кузнецова вошла в руководство НАПрН еще в 2004 году

Доктор юридических наук, профессор Наталья Кузнецова избрана вице-президентом Национальной академии правовых наук Украины – руководителем Киевского регионального центра НАПрН.

Такое решение было принято сегодня, 16 марта 2018 года, на общем собрании Национальной академии правовых наук Украины, отмечается на странице в Facebook.

Как сообщается на сайте Киевского национального университета им.Тараса Шевченко, г-жа Кузнецова является автором более 110 работ в области гражданского и международного частного права. Она входит в Ученый совет юридического факультета КНУ им.Тараса Шевченко. Кроме того, Наталья Кузнецова возглавляет специализированный ученый совет по защите докторских диссертаций в указанном университете. Под ее руководством защищено пять докторских и более 20 кандидатских диссертаций. В 2004 году Наталья Кузнецова стала академиком-секретарем отделения гражданско-правовых наук, членом Президиума Национальной академии правовых наук Украины.

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