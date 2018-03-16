Сегодня 16 марта 2018 года, 19:35

Переплаченную из-за технического сбоя пенсию можно не возвращать — суд

Переплата возникла в связи с ошибкой расчета страхового стажа в программе, а не из-за недобросовестности получателя

Ошибочно переплаченную из-за технического сбоя пенсию можно не возвращать. К такому выводу пришел Апелляционный суд Запорожской области, рассмотрев дело по иску Шевченковского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Запорожья. С соответствующим постановлением можно ознакомиться по ссылке.

Согласно фабуле, гражданин получал пенсию по возрасту в размере 4435 грн в месяц. Управлением ПФУ в ноябре 2016 были предоставлены истцу контрольные списки «двойной стаж» для рассмотрения и сопоставления имеющегося трудового стажа, информация о котором содержится в электронной базе в материалах пенсионных дел. Но в пенсионном деле ответчика программой было неверно произведен расчет страхового стажа, в результате чего образовалась переплата в сумме 10 970 грн за период с 1 декабря 2013 года по 30 апреля 2017 года.

Ссылаясь на то, что ответчик в добровольном порядке отказывается вернуть излишне уплаченную пенсию, истец просил суд взыскать с ответчика сумму переплаты. Среди прочего указывалось, что, согласно статье 50 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», суммы пенсий, излишне выплаченные вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера или подачи страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно или взыскиваются на основании решений органов ПФУ либо в судебном порядке, но не более 20% пенсии. Кроме того, статья 1212 Гражданского кодекса Украины обязывает лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания, вернуть имущество.

Однако статья 1215 ГК Украины определяет, что не подлежат возврату безосновательно приобретенные заработная плата и платежи, приравненные к ней, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного увечьем при отсутствии недобросовестности со стороны получателя.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, что сумма переплаты за три года и пять месяцев возникла исключительно в связи с допущенной ошибкой расчета страхового стажа в программе технического обеспечения истца.

При этом надлежащих, допустимых доказательств недобросовестности со стороны ответчика Управление ПФУ не предоставило.

Следовательно, в иске было отказано в полном объеме.