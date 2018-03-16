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Международные эксперты поделились опытом повышения эффективности конкурентной политики

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
В ходе сессии выступили представители Литвы, США и ОЭСР В ходе сессии выступили представители Литвы, США и ОЭСР

15 марта 2018 года в Киеве прошел VII Ежегодный международный форум по конкурентной политике. Участники мероприятия – международные и украинские специалисты в сфере конкуренции — обсуждали актуальные тренды развития конкурентной политики государства, анализировали рекомендации ОЭСР, изучали состояние конкуренции на стратегических рынках, знакомились с тенденциями развития конкурентного законодательства и судопроизводства. Целью обсуждения была заявлена наработка соответствующих предложений органам государственной власти относительно их дальнейшего привлечения к развитию и совершенствованию экономической конкуренции как предпосылки создания национальной инклюзивного конкурентной стратегии. В рамках форума также был презентован Отчет АМКУ за 2017 год.

Юрий Терентьев, председатель Антимонопольного комитета Украины, открывая дискуссию о формировании и реализации конкурентной политики рассказал о работе, которая ведется в отношении налаживания межведомственного сотрудничества в Украине с целью формирования конкурентной политики и сложностях, которые при этом возникают. Он также сообщил, что разработка стратегического документа по развитию конкуренции является одним из приоритетов АМКУ на 2018 год, она также включена в программу действия правительства.

Фредерик Жени, председатель Комитета ОЭСР по вопросам конкурентной политики и законодательства, презентовал концептуальные основы формирования и реализации конкурентной политики. Он, в частности, обратил внимание на необходимость отображения в конкурентной политике мер, направленных на противодействие коррупции, защиту прав потребителей, соблюдение принципов верховенства права и т.д. по его наблюдения, лучшая конкурентная среда формируется в тех странах, где нормы законодательства дополняют друг друга.

О надлежащих приоритетах эффективной конкурентной политики, стратегии постановки целей и особенностях их достижения рассуждал Билл Ковачич, почетный профессор The George Washington University (США). В этой связи от отметил переориентацию ресурса АМКУ с целью получения лучшего результата. Председатель Совета по конкуренции Литовской Республики Шарунас Кесераускас в свою очередь поделился наработками в налаживании эффективной работы литовского конкурентного ведомства. Он в частности обратил внимание на необходимость политической поддержки работы антимонопольного органа.

Подводя итог обсуждению, Юрий Терентьев рассказал о проводящимся анализе стандартов конкурентного права ЕС, как основы конкретных мер, которые следует реализовать. Итогом этого проекта должно стать приведение украинского законодательства в сфере защиты конкуренции к лучшим мировым стандартам.

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