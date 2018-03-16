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Хозсуд не имеет права изменять сумму штрафа, назначенного АМКУ, или освобождать от его уплаты

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Закон Украины «О защите экономической конкуренции» исключает возможность признания недействительным решения АМКУ только лишь в части наложения штрафа и не наделяет хозяйственный суд правом уменьшать размер (а значит, и сумму) взимаемых штрафа и/или пени или освобождать от их уплаты в случае их правомерного начисления.

Такой вывод содержится в постановлении ВС от 13 февраля 2018 года по делу №910/20661/16 об обжаловании решения Антимонопольного комитета о наложении штрафа за невыполнение требования государственного уполномоченного АМКУ относительно предоставления информации.

В частности, ВС отметил, что если суд не установил нарушений со стороны АМКУ при выдвижении требования или рассмотрении вопроса о привлечении к ответственности, законных оснований для отмены штрафа, назначенного в соответствии с Законом, у хозяйственного суда нет.

Детальнее о мотивации ВС читайте в материале «В пределах нормы» в газете «Юридическая практика» №11 от 13 марта 2018 года.

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