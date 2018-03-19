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Сегодня 19 марта 2018 года, 10:46

Из-за конфликта интересов произошла смена руководства центра по предоставлению БВПП в Волынской области

13 марта 2018 года состоялось официальное представление и.о. директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Волынской области Ольги Кудрицкой. Об этом сообщается на сайте Координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

«Смена руководителя обусловлена выявленным конфликтом интересов, который имел постоянный характер, у предыдущего директора Регионального центра, что для системы бесплатной правовой помощи является неприемлемым», — говорится в сообщении.

Исполнение обязанностей директора Луцкого местного центра по предоставлению БВПП, которые до назначения исполняла Ольга Кудрицкая, возложены на Анну Савчук, начальника отдела представительства этого центра.

В ближайшее время будет объявлен отбор претендентов на должность директора Регионального центра по предоставлению БВПП в Волынской области.