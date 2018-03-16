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Ольга Решетник рассказала, какие опасения вызывает идея внедрения налога на выведенный капитал

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Советник Ario Law Firm, аудитор Советник Ario Law Firm, аудитор

Страсти вокруг налога на выведенный капитал (НнВК) не утихают. За его введение борются и Министерство финансов, и Президент. Каждый своим законопроектом, по своей сути – схожими.

12 марта с.г. на встрече с представителями бизнеса Президент Украины Петр Порошенко попросил у бизнеса поддержки данной инициативы и помощи с аргументацией для МВФ относительно улучшения инвестиционного климата после введения данного налога, поскольку МВФ очень обеспокоен риском повышения дефицита бюджета вследствие сокращения поступлений от налога на прибыль.

Министерство финансов, в свою очередь, планирует внедрить в систему налогообложения налог на выведенный капитал с 2019 года и внести в парламент соответствующий законопроект вместе с бюджетной резолюцией.

Представители бизнеса активно поддерживают данные инициативы. Однако есть и аргументы против. В основном от бухгалтеров, налоговых консультантов и транснациональных компаний. И в общем-то понятно почему.

Бухгалтера, познавшие ужасы налогового учета до гармонизации его с бухгалтерским учетом, понимают, что правила налогообложения НнВК обяжут их вести отдельный учет, поскольку много операций, которые в бухгалтерском учете не могут быть признаны расходами, будут выступать объектом налогообложения НнВК. К примеру, в законопроекте Президента одними из таких операций являются выплата финансовой помощи неплательщику НнВК или взнос в уставный фонд неплательщика НнВК. Однако следует отметить, что контролю будут подлежать только выплаты на неплательщиков НнВК, а предполагается, что большинство собственников переведут свой бизнес на данную систему налогообложения, дабы не упустить возможность реинвестировать прибыль в развитие своих предприятий.

Налоговые консультанты опасаются, что зарегулированность правил налогообложения НнВК «распустит руки» налоговикам при проверках, и суды опять будут перегружены налоговыми спорами.

Транснациональные компании считают несправедливым, что к операциям по выведению капитала приравняли хозяйственные операции, которые признаются контролируемыми в соответствии со статьей 39 НК Украины, если их условия не соответствуют принципу «вытянутой руки». Объектом налогообложения будет сумма превышения финансового результата, рассчитанного в соответствии с условиями контролируемой операции (контролируемых сделок), соответствующими принципу «вытянутой руки», над финансовым результатом, определенным/полученным налогоплательщиком в контролируемой операции (контролируемых операциях). То есть рассчитывать необходимо будет финансовый результат сделки, а не общий финансовый результат хозяйственной деятельности.

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