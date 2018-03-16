Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 марта 2018 года, 17:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ОАС Киева: Верховный Суд считает нецелесообразным рассматривать дела по очищению власти

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

ВС отказал в открытии производства по образцовому административному делу по представлению судьи ОАС Киева о рассмотрении дела по иску Генеральной прокуратуры Украины.

«Сейчас в производстве Окружного административного суда города Киева находятся более 280 административных исков от лиц, которые были уволены в связи с принятием Закона Украины «Об очищении власти», из которых 100 исков — это увольнение с должностей в ГПУ. Чтобы ускорить рассмотрение соответствующих дел, было направлено представление в Верховный Суд для решения вопроса об открытии производства по образцовому административному делу», — отмечается в сообщении.

В другом деле Верховный Суд отметил, что решения Конституционного Суда Украины действуют во времени лишь на будущее и не влияют на правоотношения, возникшие до их принятия, и при этом отменил определение, которым рассмотрение дела по иску к Фонду гарантирования вкладов физических лиц приостанавливалось до принятия решения КСУ.

Вместе с тем, подчеркивают в ОАС Киева, в деле по данному иску, ВС занял следующую позицию: нецелесообразно открывать производство в образцовому административному делу до решения Конституционным Судом Украины дела о конституционности отдельных положений Закона Украины «Об очищении власти».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1055) от 13/03/18 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1055)
Отрасли практики

Страховочный трюк

Судебная практика

В пределах нормы

Тема номера:

Каждому по услугам

Частная практика

Комбинация цифр

Архив голосованийVox Populi

Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?

Судебное представительство

Защита в уголовных делах

Право интеллектуальной собственности

Антимонопольное право

IT-право

Корпоративное право

Другое

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом