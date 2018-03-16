ОАС Киева: Верховный Суд считает нецелесообразным рассматривать дела по очищению власти

ВС отказал в открытии производства по образцовому административному делу по представлению судьи ОАС Киева о рассмотрении дела по иску Генеральной прокуратуры Украины.
«Сейчас в производстве Окружного административного суда города Киева находятся более 280 административных исков от лиц, которые были уволены в связи с принятием Закона Украины «Об очищении власти», из которых 100 исков — это увольнение с должностей в ГПУ. Чтобы ускорить рассмотрение соответствующих дел, было направлено представление в Верховный Суд для решения вопроса об открытии производства по образцовому административному делу», — отмечается в сообщении.
В другом деле Верховный Суд отметил, что решения Конституционного Суда Украины действуют во времени лишь на будущее и не влияют на правоотношения, возникшие до их принятия, и при этом отменил определение, которым рассмотрение дела по иску к Фонду гарантирования вкладов физических лиц приостанавливалось до принятия решения КСУ.
Вместе с тем, подчеркивают в ОАС Киева, в деле по данному иску, ВС занял следующую позицию: нецелесообразно открывать производство в образцовому административному делу до решения Конституционным Судом Украины дела о конституционности отдельных положений Закона Украины «Об очищении власти».
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