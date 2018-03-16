Сегодня 16 марта 2018 года, 16:10

Большая Палата ВС должна работать по принципу ad hoc, убежден секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспенык

Участники форума услышали топ-5 достижений, просчетов и дальнейших ожиданий от судебной реформы

Сегодня в Украинском доме проходит I судебный форум Ассоциации адвокатов Украины. Как подчеркнули организаторы и партнеры мероприятия, время его проведения было выбрано не случайно, поскольку середина марта — первая знаковая дата для судебной реформы. Как известно, 15 марта исполнилось три месяца с момента начала деятельности Верховного Суда (ВС) и работы по новому процессуальному законодательству.

Утренняя часть мероприятия была посвящена обсуждению топ-5 достижений, просчетов и дальнейших ожиданий от судебной реформы. Своими впечатлениями от процесса усовершенствования, который в последнее десятилетие для судебной системы Украины стал перманентным, но никогда еще не был настолько масштабным, поделились представители разных юридических профессий, в числе которых были и судьи нового Верховного Суда, ставшего главной визитной карточкой нынешней реформенной кампании.

Презентуя свой рейтинг главных позитивов судебной реформы, судья Кассационного гражданского суда в составе ВС, секретарь Пленума ВС Дмитрий Луспенык подчеркнул: основным достижением является то, что впервые в истории независимости нашего государства возможность работы в наивысшей судебной инстанции страны получили не только профессиональные судьи, но и адвокаты и представители научного сообщества. На втором месте рейтинга главных реформенных достижений, по версии Дмитрия Луспеныка, — переход к модели трехзвенной судебной системы, на третьем — концептуальное изменение процессуального законодательства. Так, только в новой редакции Гражданского процессуального кодекса Украины, по подсчетам секретаря Пленума ВС, содержится 96 изменений — «абсолютных новаций».

К реформенным просчетам, по убеждению Дмитрия Луспеныка, следует отнести то, что новые процессуальные кодексы не совсем четко разграничили полномочия кассационных судов в составе ВС и его Большой Палаты. Последняя, по словам спикера, как планировалось судебными реформаторами изначально, должна стать «Большой Палатой ad hoc»: собираться только в исключительных случаях, когда возникают спорные вопросы, имеющие принципиальное значение для правоприменения или развития права. Напомним: в соответствии с профильным судейским законом Большая палата является постоянно действующим коллегиальным органом Верховного Суда, в состав которого входит 21 судья ВС (сейчас Палата насчитывает 17 судей, включая Председателя ВС, который входит в ее состав по должности).

То, что в работе этой новой институции в структуре Верховного Суда действительно есть определенные проблемы, признает и представительница Большой Палаты, судья Кассационного уголовного суда в составе ВС Александра Яновская. По ее словам, то, что в Большой Палате работают представители из разных юрисдикций, имеющие опыт работы в различных профессиональных ипостасях (судьи, адвокаты, ученые), безусловно, хорошо. Но, возможно, отдельные вопросы, допускает г-жа Яновская, целесообразнее рассматривать камерным форматом, более узким кругом специалистов, а не всем составом Большой Палаты. При этом «верховная» судья констатирует: к заключению относительно необходимости оптимизации деятельности Большой Палаты ВС нельзя прийти заблаговременно — это возможно только эмпирическим (опытным) путем.

Своими впечатлениям от трехмесячной работы в новом статусе «верховного» судьи с участниками форума поделилась и Анна Вронская, судья Кассационного хозяйственного суда в составе ВС, которая является выходцем из адвокатского сообщества. «Синергия адвокатов, ученых и судей дает очень положительные результаты», — говоря о новом кадровом формате ВС, объединившем опыт трех юридических профессий, подчеркнула г-жа Вронская.