Сегодня 16 марта 2018 года, 14:27

LHS: «Онлайн-продажи имеют огромный проконкурентный потенциал» — Сабин Зигельски (ОЭСР)

В прошлом году Антимонопольный комитет Украины во исполнение требований Соглашения об ассоциации с ЕС утвердил Типичные требования к вертикальным согласованным действиям. Какова практика применения вертикальных ограничений по e-commerce в ЕС? Об этом во время открытой лекции в Legal High School рассказала Сабин Зигельски, ведущий эксперт по вопросам конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В своем выступлении она остановилась на последних изменениях в законодательстве ЕС относительно вертикальных ограничений. Отметив, что нормы украинского законодательства в этих вопросах практически идентичны европейскому, г-жа Зигельски выразила уверенность в том, что e-commerce будет динамично развиваться в Украине, соответственно, возникнет еще больше вопросов о конкуренции в этой сфере.

Сабин Зигельски детально проанализировала специфические условия конкуренции и вертикальных ограничений на традиционных рынках и их применимость к диджитал-торговле, а также провела сравнительный анализ онлайн- и офлайн-торговли. Говоря непосредственно о e-commerce, эксперт отметила, что объемы онлайн-продаж увеличиваются, и это направление было определено как очень перспективное в контексте защиты конкуренции. В частности, при составлении Стратегии единого цифрового рынка для Европы Еврокомиссия провела специальное исследование конкуренции в e-commerce. Г-жа Зигельски рассказала об актуальных трендах онлайн-торговли, выявленных в ходе этого исследования. Она обратила внимание, что многие производители начали активнее продавать свою продукцию напрямую потребителям через собственные интернет-магазины, тем самым усилив конкуренцию со своими дистрибьюторами. Также более широкое использование получили системы выборочного распределения, при котором продукты могут продаваться только предварительно выбранными авторизованными продавцами — это позволяет производителям лучше контролировать свои распределительные сети, в том числе и с точки зрения качества распределения, а также цены. А инструментом такого контроля выступают различные контрактные ограничения.

Подчеркнув, что онлайн-продажи имеют огромный проконкурентный потенциал, Сабин Зигельски отметила, что любые ограничения в этой сфере должны привлекать повышенное внимание конкурентных ведомств. В то же время ввиду некоторых преимуществ онлайн-торговля может получать неправомерное преимущество, соответственно, необходимо стремиться к сбалансированию про- и антиконкурентных эффектов. Как показывает исследование, Еврокомиссия достаточно серьезно относится к проблеме распространения ценовых ограничений. «Многие производители отслеживают цены на свою продукцию, в это нет ничего плохого, но нужно смотреть также на конкурентный эффект таких действий», — отметила г-жа Зигельски, рассказав о рисках навязывания производителем максимальных или минимальных цен (Resale Price Maintenance, RPM).

В продолжение лекции Сабин Зигельски привела примеры из практики европейских конкурентных ведомств о нарушениях конкуренции в e-commerce — неправомерной селективной дистрибуции, ограничениях использования онлайн-платформ, ограничениях использования инструментов сравнения цен, применении Most Favoured Nation (MFN), злоупотреблениях доминирующим положением на рынке.

«Экономическая теория не видит большого вреда в вертикальных ограничениях. Нас прежде всего беспокоят вертикальные соглашения, которые негативно влияют на цены и способствуют горизонтальному сговору», — отметила лектор. А резюмируя свое выступление, лектор подчеркнула: «Электронная торговля и онлайн-рынки создают новые бизнес-модели и новые проблемы для обеспечения конкуренции, поскольку они могут как усилить конкуренцию, так и предложить новые способы ограничения конкуренции».