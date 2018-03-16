Сегодня 16 марта 2018 года, 16:10

Потребители результативнее отстаивают свои права, но юридическая грамотность пока недостаточна

За последний год прослеживается существенный прогресс в качестве рассмотрения жалоб специалистами Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Так, в течение 2017 года в территориальные органы Службы поступило более 19,7 тыс. предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей, из которых во время личного приема принято около 6 тыс. По результатам рассмотрения этих обращений в 39% требования граждан удовлетворены. При этом потребителям возвращено почти 6 млн грн за некачественные товары и предоставленные услуги, то есть в два раза больше, чем в 2016 году.

Об этом заявил председатель Службы Владимир Лапа во время мероприятий, которые прошли в Киевском торгово-экономическом университете по случаю Всемирного дня прав потребителя, передает сайт КМУ.

«В последнее время осведомленность украинского потребителя о своих правах возросла, о чем свидетельствует и увеличение количества обращений граждан, поступающих в Госпотребслужбу. Однако анализ качества подготовки обращений свидетельствует о недостаточной юридической осведомленности самих потребителей в сфере защиты своих прав», — отметил Владимир Лапа.

По его словам, повышению уровня потребительского образования граждан Служба уделяет значительное внимание. На решение этого вопроса, в частности, направлен недавно утвержденный правительством план мероприятий по реализации Концепции государственной политики в сфере защиты прав потребителей на период до 2020 года.