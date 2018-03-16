Уже третий год подряд площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов по предотвращению негативных рисков в бизнесе является Международный форум по защите бизнеса, который состоится 30 марта 2018 года. Обращаем ваше внимание, что в это воскресенье 18 марта 2018 года заканчивается период скидок, позволяющий посетить данное мероприятие по самым выгодным условиям.
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) действует скидка – 50 %!
Также существует возможность воспользоваться специальным предложением на опцию «онлайн-доступ»!
Дата проведения: 30 марта 2018 года
Время проведения: 09:00-18:00
Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)
Организатор: газета «Юридическая практика»
Генеральный партнер форума: АО AVER LEX
Вопросы к обсуждению:
• Идентификация бизнес-угроз: что угрожает бизнесу;
• Защита бизнеса за рубежом;
• Противодействие корпоративным мошенничествам;
• Украинские реалии защиты бизнеса;
• Трансграничная защита бизнеса
Контакты:
Наталия Булко – продажа билетов,
(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua
Виктория Черкасова – ивент-менеджер
(097) 616-76-19, event@pravo.ua
Анатолий Гвоздецкий – координатор форума
(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua
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