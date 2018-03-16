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Завершается период скидок на III Международный форум по защите бизнеса

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) действует скидка – 50 % Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) действует скидка – 50 %

Уже третий год подряд площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов по предотвращению негативных рисков в бизнесе является Международный форум по защите бизнеса, который состоится 30 марта 2018 года. Обращаем ваше внимание, что в это воскресенье 18 марта 2018 года заканчивается период скидок, позволяющий посетить данное мероприятие по самым выгодным условиям.

Для представителей бизнеса (CEO, CFO, CMO, директоров юридических департаментов предприятий) действует скидка – 50 %!

Также существует возможность воспользоваться специальным предложением на опцию «онлайн-доступ»!

Дата проведения: 30 марта 2018 года

Время проведения: 09:00-18:00

Место проведения: отель «Премьер Палас» (г.Киев, бульв. Т.Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29)

Организатор: газета «Юридическая практика»

Генеральный партнер форума: АО AVER LEX

Вопросы к обсуждению:

• Идентификация бизнес-угроз: что угрожает бизнесу;

• Защита бизнеса за рубежом;

• Противодействие корпоративным мошенничествам;

• Украинские реалии защиты бизнеса;

• Трансграничная защита бизнеса

Контакты:

Наталия Булко – продажа билетов,

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Виктория Черкасова – ивент-менеджер

(097) 616-76-19, event@pravo.ua

Анатолий Гвоздецкий – координатор форума

(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua

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