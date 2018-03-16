Сегодня 16 марта 2018 года, 16:10

Глава АМКУ рассказал о первой жалобе бизнеса, связанной с законом о госпомощи

Процесс создания регуляторного поля для реализации Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» продвигается вперед. Так, уже в 2018 году Кабинет Министров Украины (КМУ) принял четыре постановления, содержащие критерии допустимости госпомощи. Уполномоченным органом в понимании закона является Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) — именно он вправе временно или полностью прекращать предоставление незаконной госпомощи и возвращать незаконную госпомощь, признанную недопустимой для конкуренции.

Практика применения данного закона только нарабатывается. По состоянию на февраль 2018 года в АМКУ уже поступила одна жалоба представителей бизнеса, связанная с нарушением закона о госпомощи.

«Если говорить о жалобах субъектов хозяйствования, то в Антимонопольном комитете Украины рассматривается заявление ООО «Новая почта» на действия ПАО «Укрпочта», которому, по информации «Новой почты», предоставляется государственная поддержка в виде льготной арендной ставки на помещения, арендуемые ПАО «Укрпочта» для производственных нужд. Комитет сегодня проводит исследование указанных в заявлении ООО «Новая почта» вопросов», — заявил «ЮП» председатель АМКУ Юрий Терентьев.

Ознакомиться с полным текстом его интервью можно в материале «Цент поддержки» в свежем выпуске «ЮП».