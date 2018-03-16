Прокуратура рассказала, как будут выполняться новые нормы УПК относительно захоронения

Прокуратура Киева утверждает, что в результате вступления в силу изменений в Уголовный процессуальный кодекс порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает «УП».
Правоохранители отмечают, что в последнее время распространяется информация об осложнениях, которые могут возникнуть в связи с вступлением в силу 16 марта 2018 года изменений в УПК (так называемые «правки Лозового» ред.) в части порядка проведения судебно-медицинских экспертиз, результаты которой являются обязательным условием для выдачи тел умерших людей для захоронения.
«Прокуратура города Киева сообщает, что с целью снятия социального напряжения правоохранительными органами и судебно-медицинскими учреждениями будет внедрено в практику проведение исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно -медицинских экспертиз», – говорится в заявлении прокуратуры.
Раннее сообщалось, что поправки, которые вступают в силу 16 марта, могут привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия заявил, что исправленный УПК создает кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины.
По его словам, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:
- вводят возможность обжалования подозрения;
- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;
- резко ограничивают сроки производств.
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