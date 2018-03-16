Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 марта 2018 года, 17:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Прокуратура рассказала, как будут выполняться новые нормы УПК относительно захоронения

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Прокуратура Киева утверждает, что в результате вступления в силу изменений в Уголовный процессуальный кодекс порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает «УП».

Правоохранители отмечают, что в последнее время распространяется информация об осложнениях, которые могут возникнуть в связи с вступлением в силу 16 марта 2018 года изменений в УПК (так называемые «правки Лозового» ред.) в части порядка проведения судебно-медицинских экспертиз, результаты которой являются обязательным условием для выдачи тел умерших людей для захоронения.

«Прокуратура города Киева сообщает, что с целью снятия социального напряжения правоохранительными органами и судебно-медицинскими учреждениями будет внедрено в практику проведение исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно -медицинских экспертиз», – говорится в заявлении прокуратуры.

Раннее сообщалось, что поправки, которые вступают в силу 16 марта, могут привести к коллапсу судебной и правоохранительной системы. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия заявил, что исправленный УПК создает кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины.

По его словам, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов:

- вводят возможность обжалования подозрения;

- делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз;

- резко ограничивают сроки производств.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1055) от 13/03/18 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1055)
Отрасли практики

Страховочный трюк

Судебная практика

В пределах нормы

Тема номера:

Каждому по услугам

Частная практика

Комбинация цифр

Архив голосованийVox Populi

Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?

Судебное представительство

Защита в уголовных делах

Право интеллектуальной собственности

Антимонопольное право

IT-право

Корпоративное право

Другое

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом