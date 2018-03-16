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Сегодня 16 марта 2018 года, 16:10

На Prometheus теперь доступен обновленный курс «Как подать е-декларацию»

На сайте бесплатных онлайн-курсов Prometheus отныне доступен обновленный онлайн-курс по электронному декларированию.

Курс включает в себя:

- общую информацию о функционировании системы;

- видео о регистрации в реестре;

- видео по заполнению каждого из 16 разделов декларации;

- текстовые разъяснения, как действовать при изменении ЭЦП, почтового ящика и по другим техническим вопросам;

- текстовые разъяснения по заполнению разделов декларации;

- ссылку на открытые государственные реестры, содержащие большинство информации, необходимой для заполнения декларации.

Ознакомиться с курсом можно по ссылке.