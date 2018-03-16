На Prometheus теперь доступен обновленный курс «Как подать е-декларацию»

На сайте бесплатных онлайн-курсов Prometheus отныне доступен обновленный онлайн-курс по электронному декларированию.
Курс включает в себя:
- общую информацию о функционировании системы;
- видео о регистрации в реестре;
- видео по заполнению каждого из 16 разделов декларации;
- текстовые разъяснения, как действовать при изменении ЭЦП, почтового ящика и по другим техническим вопросам;
- текстовые разъяснения по заполнению разделов декларации;
- ссылку на открытые государственные реестры, содержащие большинство информации, необходимой для заполнения декларации.
Ознакомиться с курсом можно по ссылке.
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