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Некачественный ремонт дорог будет исправлен за счет самих подрядчиков — премьер-министр

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует масштабный аудит качества дорог, прежде всего ремонтируемых в 2017 году, и требует привлечь к ответственности подрядные организации, которые в свое время некачественно выполнили дорожные работы. Одновременно глава правительства настаивает на необходимости быстрого внедрения нового стандарта строительства, разработанного в рамках реализации программы «500-500-1000». Об этом он рассказал во время специального совещания с участием руководства Министерства инфраструктуры и Государственного агентства автомобильных дорог «Укравтодор».

«Нам нужно провести масштабный аудит того, что сделано в 2017 году, — заявил глава КМУ. — Все исправления (дорожных работ) должны происходить за счет подрядных организаций (которые некачественно выполнили свою работу)».

Участники совещания отметили, что в этом году план финансирования дорожной отрасли составляет 45,7 млрд грн. Согласно плану, работы будут вестись на 218 объектах. Почти 60% проектной документации уже подготовлено. Кроме того, вышел обновленный стандарт строительства, который «должен стать настольным учебником» для дорожных служб.

Одновременно ведется подготовка проектов концессионных дорог. Одной из них может стать дорога «Краковец — Львов».

Глава правительства обратил внимание, что сейчас погодные условия не позволяют масштабно начать дорожные работы. Но с наступлением тепла (в апреле) все должно заработать очень быстро.

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