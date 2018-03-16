Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 марта 2018 года, 14:27

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Для учеников средней школы подготовили «Сборник материалов по правовому воспитанию»

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Познать сферу юриспруденции предлагается посредством чтения художественной литературы соответствующего содержания, проведения квестов, брейн-рингов Познать сферу юриспруденции предлагается посредством чтения художественной литературы соответствующего содержания, проведения квестов, брейн-рингов

Комиссия по правоведению Научно-методического совета по вопросам образования Министерства образования и науки Украины одобрила «Сборник материалов по правовому воспитанию» для использования в учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти.

«Сборник материалов по правовому воспитанию» разработан с участием педагогов и членов рабочей группы Коммуникационного комитета системы правосудия при финансовой поддержке Государственной судебной администрации Украины. Авторы пособия — педагоги в сфере правоведения: Нинель Клименко, Алла Усата, Александр Наровлянский, Элла Сытник и судья Хозяйственного суда Харьковской области, член Совета судей Украины и Рабочей группы Коммуникационного комитета системы правосудия Татьяна Суярко.

Этот сборник включает разработки учебно-правовых мер для учеников средней школы, его цель — систематизация знаний учащихся о судебной системе Украины, формирование умений и навыков детей работать в команде, защищать при необходимости свои права в судебном порядке, работать с нормативно-правовой базой, применять полученные знания в практической деятельности, способствовать формированию правовой культуры и популяризировать институт судебной власти среди молодежи.

Как говорится во вступительном слове авторов, материалы позволяют дать учащимся основные знания относительно правосудия, прав человека, привлечь их к беседе и дискуссии, научить школьников использовать полученные знания для обоснования собственного мнения и собственной позиции и т.п. В то же время материалы направлены на привлечение к активному сотрудничеству всех участников учебно-воспитательного процесса в рамках запланированных занятий и предусматривают различные формы правовых мероприятий (практические занятия, критическое чтение художественной литературы юридического содержания, квесты, брейн-ринги).

Скачать «Сборник материалов по правовому воспитанию» можно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1055) от 13/03/18 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1055)
Отрасли практики

Страховочный трюк

Судебная практика

В пределах нормы

Тема номера:

Каждому по услугам

Частная практика

Комбинация цифр

Архив голосованийVox Populi

Какое направление юридической практики имеет лучшие перспективы роста?

Судебное представительство

Защита в уголовных делах

Право интеллектуальной собственности

Антимонопольное право

IT-право

Корпоративное право

Другое

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом