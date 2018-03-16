Сегодня 16 марта 2018 года, 14:27

Для учеников средней школы подготовили «Сборник материалов по правовому воспитанию»

Познать сферу юриспруденции предлагается посредством чтения художественной литературы соответствующего содержания, проведения квестов, брейн-рингов

Комиссия по правоведению Научно-методического совета по вопросам образования Министерства образования и науки Украины одобрила «Сборник материалов по правовому воспитанию» для использования в учреждениях общего среднего образования. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти.

«Сборник материалов по правовому воспитанию» разработан с участием педагогов и членов рабочей группы Коммуникационного комитета системы правосудия при финансовой поддержке Государственной судебной администрации Украины. Авторы пособия — педагоги в сфере правоведения: Нинель Клименко, Алла Усата, Александр Наровлянский, Элла Сытник и судья Хозяйственного суда Харьковской области, член Совета судей Украины и Рабочей группы Коммуникационного комитета системы правосудия Татьяна Суярко.

Этот сборник включает разработки учебно-правовых мер для учеников средней школы, его цель — систематизация знаний учащихся о судебной системе Украины, формирование умений и навыков детей работать в команде, защищать при необходимости свои права в судебном порядке, работать с нормативно-правовой базой, применять полученные знания в практической деятельности, способствовать формированию правовой культуры и популяризировать институт судебной власти среди молодежи.

Как говорится во вступительном слове авторов, материалы позволяют дать учащимся основные знания относительно правосудия, прав человека, привлечь их к беседе и дискуссии, научить школьников использовать полученные знания для обоснования собственного мнения и собственной позиции и т.п. В то же время материалы направлены на привлечение к активному сотрудничеству всех участников учебно-воспитательного процесса в рамках запланированных занятий и предусматривают различные формы правовых мероприятий (практические занятия, критическое чтение художественной литературы юридического содержания, квесты, брейн-ринги).

Скачать «Сборник материалов по правовому воспитанию» можно по ссылке.