Сегодня 16 марта 2018 года, 14:27

Премьер призывает обновить строительные нормы, основываясь на мировом опыте

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил как можно скорее разработать изменения к существующим строительным нормам с целью отмены устаревших требований и внедрения международных стандартов. Об этом он сказал во время встречи с предпринимателями и архитекторами, передает сайт Кабинета Министров Украины.

«Современные мировые стандарты строительства отличаются от тех, которые действуют в Украине. Наша задача сейчас — быстрая адаптация строительства к европейским нормам. При соотносительной цене строительства в Европе и США мы видим в Украине совсем другую архитектуру. Я настроен очень решительно. Надо выяснить, что мы можем изменить сразу, что требует более глубокой работы. Затягивать время не вариант, — подчеркнул глава правительства. — Я считаю, что за несколько недель мы должны наработать решения и их принять. Время имеет критическое значение».

Участники встречи отметили, что конкретные изменения стандартов строительства в сторону их осовременивания гармонизируют городскую архитектуру и сделают ее более удобной для пользования горожан. Архитекторы выразили конкретные предложения, которые будут учтены правительством при внесении изменений в строительные нормы.

Как известно, в Украине действуют более 180 строительных норм, из них 109 — государственные. На сайте КМУ отмечается, что положения некоторых из них устарели и нуждаются во внедрении международных стандартов и новейших технологий. Пересмотр строительных норм позволит устранить ненужные регуляторные процедуры, будет способствовать развитию предпринимательства в градостроительстве. Сейчас на рассмотрении в парламенте находится законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О строительных нормах», который должен урегулировать и осовременить государственные строительные нормы.