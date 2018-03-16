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Юрий Терентьев презентовал отчет АМКУ за 2017 год

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика
Каждому департаменту АМКУ поставлены задачи по адвокатированию конкуренции, отметил Юрий Терентьев Каждому департаменту АМКУ поставлены задачи по адвокатированию конкуренции, отметил Юрий Терентьев

15 марта 2018 года в рамках VІІ ежегодного международного форума по конкурентной политике председатель антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев презентовал отчет АМКУ за 2017 год.

Формат почти 300-страничного документа повторяет прошлогодний, который в свою очередь кардинально отличается от предыдущих: ведомство сделало акцент на анализе состояния основных рынков и идентификации проблем, препятствующих их развитию. Наряду со статистикой много внимания уделяется тому, какой эффект имели совершенные АМКУ действия. «Такой подход позволяет отслеживать проблематику и правоприменительную практику в динамике», — подчеркнул Юрий Терентьев. От также отметил, что в отчете содержится детальная информация по концентрациям (включая примеры конкретных дел), государственной помощи, принципиальным вопросам госзакупок — резюме соответствующих наработок Комитета.

Юрий Терентьев отдельно выделил работу, которая ведется над усовершенствованием законодательного регулирования. Он сообщил, что в парламент внесен ряд законопроектов, призванных решить вопросы институционных полномочий АМКУ. Также разрабатывается законопроект об усовершенствовании процедуры госзакупок.

Говоря о приоритетах на 2018 год, председатель АМКУ отметил, что ведется работа по исследованию рынку природного газа, планируется завершение дел по рынку электроэнергии. В числе приоритетов: рынки светлых нефтепродуктов и авиатоплива, ритейл, деятельность госорганов в сфере фармацевтики, деятельность «Укрзализныци», дорожное строительство, морские порты и аэропорты, мобильная связь и банковские услуги. Также каждому департаменту АМКУ поставлены задачи по адвокатированию конкуренции.

С текстом отчета можно ознакомиться по ссылке.

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