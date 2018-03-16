Сегодня 16 марта 2018 года, 12:45

НБУ продлил санкции в отношении некоторых банков

Национальный банк Украины во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенного в действие Указом Президента Украины от 6 марта 2018 года, продолжает обеспечивать реализацию санкций, примененных к некоторым банкам, а именно:

- ПАО «Сбербанк»;

- ПАО «Проминвестбанк»;

- ПАО «ВТБ Банк»;

- ПАО «БМ Банк».

Речь идет о запрете этим банкам осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств или вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с банками лиц.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Санкции направлены на защиту интересов клиентов, которые обслуживаются в указанных банках. Они также делают невозможным вывод этими банками капиталов из Украины в пользу материнских банков и других связанных с ними лиц.

Также уточняются сроки представления информации по форме статистической отчетности № 217 «Отчет о банковских счетах и остатки средств на этих счетах физических и юридических лиц, к которым Украиной применены ограничительные меры (санкции), и о намерениях осуществления финансовых операций такими лицами / в пользу таких лиц», предусмотренной Правилами организации статистической отчетности, представляемой в НБУ.