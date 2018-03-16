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Сегодня 16 марта 2018 года, 12:45

В парламент направлено представление касаемо привлечения к уголовной ответственности Надежды Савченко

15 марта с.г. Генеральной прокуратурой Украины направлено в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Представление направлено в рамках уголовного производства по признакам следующих преступлений:

- действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

-приготовление к преступлению;

- совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией;

- посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля;

- террористический акт;

- создание террористической группы или террористической организации;

- незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Также в Верховную Раду Украины направлены материалы, которыми обосновываются указанные представления.