Сегодня 16 марта 2018 года, 12:45

В Минюсте рассказали, какой эффект будет иметь присоединение к Гаагской конвенции о защите детей

Присоединение Украины к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления обеспечит соблюдение гарантий при усыновлении и защитит права детей после него. Об этом заявила директор Департамента международного права Министерства юстиции Украины Тамара Андреева в своей авторской колонке на интернет-портале «Украинская правда».

Она отметила, что на данный момент 98 стран являются участниками Конвенции, в том числе США, Италия, Испания, Франция, Канада, Израиль, куда в основном уезжают усыновленные иностранцами украинские дети.

«Мы до сих пор не присоединились к Конвенции, хотя на уровне центральной исполнительной власти и Президента неоднократно принимались меры, направленные на участие Украины в этом важном международно-правовом инструменте», — сообщила Тамара Андреева, уточнив, что Украина может стать полноправной участницей Конвенции только после принятия Верховной Радой закона о присоединении к Конвенции. Соответствующий законопроект был разработан Министерством юстиции с участием всех заинтересованных органов власти, а в октябре 2017 Президент подал его на рассмотрение парламента.

Тамара Андреева рассказала о преимуществах присоединения к Конвенции и опровергла существующие в обществе предубеждения относительно этого процесса. В частности, она отметила, что межгосударственное усыновление по механизму Конвенции не будет способствовать вывозу детей из Украины: «Конвенция не устанавливает приоритета межгосударственного усыновления, а наоборот, указывает, что оно может быть осуществлено только в случае, когда семья для ребенка не может быть найдена в государстве его рождения».

Кроме того, ратификация Конвенции сделает невозможным использование финансовых схем, которые существуют сегодня. Особенно это касается посредников — переводчиков и доверенных лиц, которые фактически осуществляют посредническую, коммерческую деятельность, запрещенную законом. «Все лица и посреднические организации, которые участвуют в процессе усыновления, должны нести ответственность в случае получения неоправданной финансовой выгоды и нарушения законодательства по вопросам усыновления. В свою очередь, иностранцы смогут рассчитывать на легальную поддержку квалифицированных специалистов», — отметила директор Департамента международного права.

Для обеспечения такой поддержки Конвенция предусматривает возможность деятельности аккредитованных организаций. Среди главных требований к таким организациям — неприбыльные цели и обязательный надзор со стороны компетентных органов государства относительно их состава, деятельности и финансового состояния. «Таким образом, деятельность аккредитованных органов будет легальной и прозрачной», — добавила Тамара Андреева.

Она также обратила внимание на то, что присоединение к Конвенции даст возможность отслеживать судьбу ребенка после его усыновления: «В частности, статья 11 предусматривает возможность компетентных органов государств обращаться друг к другу с разумными запросами для получения информации относительно ребенка».

Таким образом, принятие Конвенции будет способствовать нормированию процессов межгосударственного усыновления и минимизирует риски коммерческих и криминальных случаев усыновления, коррупционные действия в этой сфере.

«Функционирование механизма международного усыновления существенно увеличит шансы сирот старшей возрастной категории и тяжело больных детей на воплощение мечты о воспитании в семье. А им родительская любовь и забота, домашний уют и материальная поддержка нужны больше всего», — подытожила Тамара Андреева.