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Сегодня 16 марта 2018 года, 11:02

Избраны председатель и новый состав Счетной палаты

Верховная Рада Украины 15 марта с.г. проголосовала за новый состав Счетной палаты Украины и выбрала ее председателем Валерия Пацкана.

За решение о составе проголосовали 263 депутата, за кандидатуру г-на Пацкана — 309 народных избранников.

Из 49 кандидатов бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде 23 человека. Один из них, Руслан Лукьянчук, отозвал свою кандидатуру — его обращение с просьбой не рассматривать кандидатуру зачитал во время голосования председатель парламента Андрей Парубий.