Сегодня 15 марта 2018 года, 19:40

Бенефициары понимают ценность распределения бизнес-активов и частных активов, утверждает спикер LHS Татьяна Иванович

О наследовании корпоративных прав слушателям Школы корпоративного права и M&А Legal High School рассказала советник, руководитель практики частных клиентов и практики трудового права АО ADER HABER Татьяна Иванович.

По статистике, в Украине на 1 марта 2017 года было зарегистрировано 1,2 млн юридических лиц, среди которых почти половину составляют ООО. Что касается вопроса наследования, то применительно к акциям акционерного общества данный процесс представляется более простым.

Лектор отметила, что в юрисдикции Украины доля в собственности не наследуется, а в соответствующих положениях Гражданского и Хозяйственного кодексов имеются противоречия. Гражданский кодекс позволяет автоматическое наследование доли, если это не запрещено уставом, но в нем же написано, что именно право на управление обществом не отчуждается, поэтому (опять же, если иное не предусмотрено уставом) оно не наследуется. В то же время нормы ХК Украины говорят только о наследовании имущественных прав.

Как показывает судебная практика, если общее собрание общества приняло решение о том, что наследники участника принимаются в состав участников, то фактически такие наследники могут унаследовать право на управление и стать членами этого общества, если же общее собрание отказывается принять такого участника, то он может унаследовать только имущественное право на долю, подчеркнула Татьяна Иванович.

Лектор отметила важность определения стоимости такой доли. Стоимость доли имущества общества, подлежащая выплате наследникам, должна соответствовать стоимости чистых активов общества, которая определяется в порядке, установленном законодательством, пропорционально доле наследодателя в уставном капитале общества на основании баланса, составленного на дату выхода (смерти).

Будущие поколения не защищены в вопросе наследования корпоративных прав и могут столкнуться с кучей проблем. Этот факт был подтвержден конкретными примерами из украинской (случай с Игорем Еремеевым — украинским бизнесменом и политиком) и англо-саксонской (дочь Элвиса Пресли — Лиза Мари Пресли) систем права.

Проблемным моментом для наследников, по мнению лектора, является тот факт, что у бизнес-партнеров наследодателя есть много преимуществ. В большинстве случаев к проведению процедуры наследования привлекаются эксперты, главным объектом исследования которых выступают документы, как правило, находящиеся у партнеров наследодателя.

Лектор также указала несколько путей решения проблем наследования корпоративных прав. Так, очень важными она называет превентивные меры: четко прописанный порядок наследования прав в уставе общества (указана возможность наследников стать участниками, указана процедура вычета стоимости активов и т.п.) может значительно упростить предстоящую процедуру наследования. Хорошим вариантом также может стать создание траста или фонда, конечно, с максимально прописанными трастовым договором или уставом. Здесь наличие так называемого протектора тоже может защитить права наследников.