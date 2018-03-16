Сегодня 16 марта 2018 года, 11:02

Предлагается принять новый антирейдерский закон

Группой народных депутатов Украины во главе с Олегом Кулиничем зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты по противодействию рейдерству по ссылке.

Прежде всего вносятся изменения в Земельный кодекс Украины. Поправками в статью 79-1 предусмотрено, что плата за пользование земельным участком государственной или коммунальной собственности, определенная в договорах о предоставлении права пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис) или права пользования чужим земельным участком для застройки (суперфиций), которые заключены на земельных торгах, не может быть уменьшена по соглашению сторон в течение срока действия договора, а также при его возобновлении.

Земельный участок прекращает существование как объект гражданских прав, а его государственная регистрация отменяется в случае:

- разделения или объединения земельных участков;

- отмены государственной регистрации земельного участка на основании судебного решения вследствие признания такой регистрации незаконной;

Принятие судом решения об отмене государственной регистрации земельного участка допускается исключительно с одновременным прекращением этим решением всех прав, зарегистрированных в отношении такого земельного участка (при их наличии).

Согласно поправкам в Хозяйственный кодекс Украины, участник частного предприятия может установить требование нотариального удостоверения сделки, предметом которой является доля такого участника в уставном капитале соответствующего предприятия, и отменить такое требование, сведения о чем вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований в порядке, определенном законом. Такое требование участника или отмена участником этого требования является односторонней сделкой и подлежит нотариальному удостоверению.

Также изменения вносятся в Гражданский кодекс Украины. Владелец недвижимого имущества имеет право установить (отменить) требование нотариального удостоверения договора (внесения изменений в договор), предметом которого является такое имущество или его часть, кроме случаев, когда в соответствии с законом такой договор подлежит нотариальному удостоверению. Установление (отмена) требования является односторонней сделкой и подлежит нотариальному удостоверению и государственной регистрации в порядке, определенном законом.

Как предусмотрено изменениями к Закону Украины о нотариате, нотариус вправе осуществлять нотариальную деятельность за пределами своего нотариального округа в случае:

- замещения других нотариусов в случаях, предусмотренных настоящим Законом;

- нотариального удостоверения договоров пользования (аренда, субаренда, земельный сервитут, эмфитевзис, суперфиций) земельными участками сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, фермерского хозяйства, личного крестьянского хозяйства.

При совершении нотариальных действий установление личности осуществляется по паспорту гражданина Украины или другому документу, удостоверяющему личность, предусмотреному Законом Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или специальный статус».

Есть и поправки к Закону Украины «Об аренде земли». Новое положение статьи 8 предусматривает, что собственник земельного участка может установить требование нотариального удостоверения договора аренды земли и отменить такое требование. Такое требование владельца, а также отмена владельцем требования является односторонней сделкой и подлежит нотариальному удостоверению.

Кроме того, вносятся изменения в статьи Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».