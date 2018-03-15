Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 марта 2018 года, 19:40

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Парламент определился с новым омбудсменом

15 марта 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Верховная Рада назначила на должность уполномоченного по правам человека в Украине народного депутата от «Народного фронта» Людмилу Денисову. За это решение проголосовали 280 народных депутатов.

Отмечается, что на эту должность, кроме г-жи Денисовой, претендовал также правозащитник и общественный деятель Андрей Мамалыга.

Перед голосованием оба кандидата рассказали, чем планируют заниматься на должности омбудсмена.

Людмила Денисова обещала сосредоточиться на правах пенсионеров, вынужденных переселенцев, а также пообещала обеспечить свободу слова, соблюдение прав людей во всех сферах жизнедеятельности, отметив, что главная проблема в Украине — это бедность, и именно с ней необходимо бороться в первую очередь.

В свою очередь Андрей Мамалыга рассказал, что отстаивал в Европейском суде по правам человека права активистов акции «Украина без Кучмы» и участников Майдана, и обещал контролировать соблюдение прав человека, в первую очередь в социальной и правовой сфере.

При этом депутат от партии «Самопомощь» Руслан Сидорович и депутат от «БПП» Мустафа Найем отмечали, что уполномоченным по правам человека должен быть человек, который не имеет никакого отношения к какой-либо политической партии, а лучше, чтобы это был кто-то из правозащитников.

Также, по их словам, процедура избрания должна быть закрытой, как того требуют международные нормы.

Однако часть депутатов сошлись во мнении, что кандидатура г-жи Денисовой является наиболее подходящей, поскольку она дважды была министром социальной политики и «точно знает проблемы людей».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 11 (1055) от 13/03/18 Свежий номер

Свободная торговля

№ 11 (1055)
Отрасли практики

Страховочный трюк

Судебная практика

В пределах нормы

Тема номера:

Каждому по услугам

Частная практика

Комбинация цифр

Архив голосованийVox Populi

Что является наибольшей мотивацией для юриста?

Материальное поощрение

Корпоративный номер телефона, обеды, чай/кофе и другие «бонусы»

Оплата обучения для профессионального роста

Высокая социальная ответственность компании и возможность быть полезным обществу не только как юрист

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • АФ «Династия»
    Antika
Пресс-релизы

Первая Всеукраинская Премия «Лучший GR-специалист года»

IV Международный форум «Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2018»

Участники I Судебного форума ААУ получат сертификаты о повышении квалификации!

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом