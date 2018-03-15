Сегодня 15 марта 2018 года, 19:40

Парламент определился с новым омбудсменом

Верховная Рада назначила на должность уполномоченного по правам человека в Украине народного депутата от «Народного фронта» Людмилу Денисову. За это решение проголосовали 280 народных депутатов.

Отмечается, что на эту должность, кроме г-жи Денисовой, претендовал также правозащитник и общественный деятель Андрей Мамалыга.

Перед голосованием оба кандидата рассказали, чем планируют заниматься на должности омбудсмена.

Людмила Денисова обещала сосредоточиться на правах пенсионеров, вынужденных переселенцев, а также пообещала обеспечить свободу слова, соблюдение прав людей во всех сферах жизнедеятельности, отметив, что главная проблема в Украине — это бедность, и именно с ней необходимо бороться в первую очередь.

В свою очередь Андрей Мамалыга рассказал, что отстаивал в Европейском суде по правам человека права активистов акции «Украина без Кучмы» и участников Майдана, и обещал контролировать соблюдение прав человека, в первую очередь в социальной и правовой сфере.

При этом депутат от партии «Самопомощь» Руслан Сидорович и депутат от «БПП» Мустафа Найем отмечали, что уполномоченным по правам человека должен быть человек, который не имеет никакого отношения к какой-либо политической партии, а лучше, чтобы это был кто-то из правозащитников.

Также, по их словам, процедура избрания должна быть закрытой, как того требуют международные нормы.

Однако часть депутатов сошлись во мнении, что кандидатура г-жи Денисовой является наиболее подходящей, поскольку она дважды была министром социальной политики и «точно знает проблемы людей».