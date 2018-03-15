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«Опцион — это идеальный механизм для расхождения партнеров компании. И этот механизм отлично работает, но только не в Украине» — партнер МЮФ Eterna Law Олег Мальский

15 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Опционы в корпоративных отношениях» — с такой лекцией перед участниками Legal High School выступил партнер МЮФ Eterna Law Олег Мальский.

В начале лекции Олег Мальский подчеркнул, что украинское законодательство не содержит такого понятия, как опцион. По его словам, сам по себе опцион — это договор, в котором одна сторона берет на себя обязанность совершить определенное действие по требованию и в отношении другой стороны на протяжении указанного в опционе срока и/или при наступлении определенных обстоятельств.

В корпоративных отношениях опционы в основном связаны с отчуждением корпоративных прав или акций и применяются при механизме выхода из тупиковой ситуации или для стимулирования менеджмента компании. По словам докладчика, опцион всегда применяется относительно долей или акций и в меньшей мере относительно активов. «Опцион — это идеальный механизм для расхождения партнеров компании при тупиковой ситуации. И этот механизм, предусматривающий, что один из партнеров обязан продать свою долю за установленную цену, отлично работает, но только не в Украине», — подчеркнул Олег Мальский.

По его словам, опционы разделяют на два вида: put-опцион и call-опцион. Первый дает акционеру право требовать, чтобы другой акционер купил его акции по определенной цене на протяжении указанного времени. А call-опцион дает право на покупку акций своего партнера по оговоренной цене на протяжении определенного партнерами времени.

Что же касается правового регулирования опционов в Украине, то, по мнению Олега Мальского, значительный шаг в этом направлении был сделан законодателем с принятием закона о корпоративных договорах, а также Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно корпоративных договоров» № 1984-VIII, которым, в частности, Гражданский кодекс Украины был дополнен новой статьей, предусматривающей возможность приобретения права на расторжение договора в одностороннем порядке. Законы Украины «О хозяйственных обществах» и «Об акционерных обществах» были дополнены положениями, касающимися договора о реализации прав участников ООО и договора между акционерами общества соответственно. Кроме того, во все эти акты была введена норма, предусматривающая выдачу безотзывной доверенности относительно корпоративных прав.

Недостатками закона № 1984-VIII Олег Мальский считает отсутствие понятия опционного договора, четкого регулирования возмездности таких договоров, а также отсутствие механизма их реализации. Кроме того, по его словам, норма, устанавливающая возможность приобретения права на расторжение договора купли-продажи, вносится в Гражданский кодекс Украины и не привязана непосредственно к корпоративным договорам.

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