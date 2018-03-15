Голосами 251 народного депутата принят Дисциплинарный устав Национальной полиции, разработанный Министерством внутренних дел. Ознакомиться с текстом документа можно по ссылке.
Согласно статье 12, дисциплинарным проступком признается противоправное виновное действие или бездействие полицейского, заключающееся в нарушении им служебной дисциплины, невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей полицейского или выходящих за их пределы, нарушении ограничений и запретов, установленных законодательством для полицейских, а также в совершении действий, подрывающих авторитет полиции.
Служебная дисциплина, помимо основных обязанностей полицейского, определенных статьей 18 Закона Украины «О Национальной полиции», обязывает полицейского:
1) быть верным присяге полицейского, мужественно и умело служить народу Украины;
2) знать законы, другие нормативно-правовые акты, определяющие полномочия полиции, а также свои должностные (функциональные) обязанности;
3) уважать права, честь и достоинство человека, оказывать помощь и предотвращать совершение правонарушений;
4) беспрекословно выполнять приказы руководителей, отданные (выданные) в пределах предоставленных им полномочий и в соответствии с законом;
5) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, затрудняющих исполнение обязанностей полицейского, и немедленно информировать об этом непосредственного руководителя;
6) воздерживаться от действий, препятствующих другим полицейским выполнять их обязанности, а также подрывающие авторитет Нацполиции;
7) воздерживаться от высказываний и действий, нарушающих права человека или унижающие честь и достоинство человека;
8) знать и выполнять меры безопасности во время несения службы, соблюдать правила внутреннего распорядка;
9) поддерживать уровень своей подготовки (квалификации), необходимый для выполнения служебных полномочий;
10) хранить служебное имущество, обеспечивать надлежащее состояние оружия и специальных средств;
11) уважать честь и достоинство других полицейских и сотрудников полиции, оказывать им помощь и сдерживать их от совершения правонарушений;
12) соблюдать правила ношения униформы и знаков различия;
13) содействовать руководителю в организации соблюдения служебной дисциплины, информировать его о выявленных нарушениях, в том числе совершенные другими работниками полиции;
14) во время несения службы полицейскому запрещено находиться в состоянии алкогольного, наркотического и / или иного опьянения.
К полицейским могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий:
1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
5) понижение в специальном звании на одну ступень;
6) увольнение с должности;
7) увольнения со службы в полиции.
Запрещается включение в состав дисциплинарной комиссии лиц, являющихся подчиненными полицейского, в отношении которого назначено служебное расследование, лиц, способствовавших совершению или сокрытию дисциплинарного проступка, и лиц, заинтересованных в результатах расследования (статья 15).
Служебное расследование проводится и должно быть завершено не позднее одного месяца со дня его назначения руководителем (статья 16).
Отстранение полицейского от исполнения служебных обязанностей (должности) является временной мерой на время проведения служебного расследования и может быть применено, если обстоятельства выявленного дисциплинарного проступка невозможным выполнение должностных (функциональных) обязанностей ним или иным полицейским, а также если выполнение полицейским должностных (функциональных) обязанностей препятствует установлению обстоятельств выявленного дисциплинарного проступка (статья 17).
Полицейский, в отношении которого проводится служебное расследование, имеет право:
1) предоставлять объяснения, представлять соответствующие документы и материалы, касающиеся обстоятельств, которые исследуются;
2) ходатайствовать о получении и приобщении к материалам расследования новых документов, получения дополнительных объяснений от лиц, имеющих отношение к делу;
3) знакомиться с материалами, собранными во время проведения служебного расследования, делать их копии с помощью технических средств с учетом ограничений, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, законами Украины «О защите персональных данных», «О государственной тайне» и другими законами;
4) подавать жалобы на действия лиц, которые проводят служебное расследование;
5) пользоваться юридической помощью.
Полицейский, в отношении которого проводится служебное расследование, вправе отказаться от дачи объяснений.
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