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Сегодня 15 марта 2018 года, 17:57

Утвержден Дисциплинарный устав Национальной полиции

Документ определяет понятие проступка, перечень взысканий и права полицейского во время служебного расследования

Голосами 251 народного депутата принят Дисциплинарный устав Национальной полиции, разработанный Министерством внутренних дел. Ознакомиться с текстом документа можно по ссылке.

Согласно статье 12, дисциплинарным проступком признается противоправное виновное действие или бездействие полицейского, заключающееся в нарушении им служебной дисциплины, невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей полицейского или выходящих за их пределы, нарушении ограничений и запретов, установленных законодательством для полицейских, а также в совершении действий, подрывающих авторитет полиции.

Служебная дисциплина, помимо основных обязанностей полицейского, определенных статьей 18 Закона Украины «О Национальной полиции», обязывает полицейского:

1) быть верным присяге полицейского, мужественно и умело служить народу Украины;

2) знать законы, другие нормативно-правовые акты, определяющие полномочия полиции, а также свои должностные (функциональные) обязанности;

3) уважать права, честь и достоинство человека, оказывать помощь и предотвращать совершение правонарушений;

4) беспрекословно выполнять приказы руководителей, отданные (выданные) в пределах предоставленных им полномочий и в соответствии с законом;

5) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, затрудняющих исполнение обязанностей полицейского, и немедленно информировать об этом непосредственного руководителя;

6) воздерживаться от действий, препятствующих другим полицейским выполнять их обязанности, а также подрывающие авторитет Нацполиции;

7) воздерживаться от высказываний и действий, нарушающих права человека или унижающие честь и достоинство человека;

8) знать и выполнять меры безопасности во время несения службы, соблюдать правила внутреннего распорядка;

9) поддерживать уровень своей подготовки (квалификации), необходимый для выполнения служебных полномочий;

10) хранить служебное имущество, обеспечивать надлежащее состояние оружия и специальных средств;

11) уважать честь и достоинство других полицейских и сотрудников полиции, оказывать им помощь и сдерживать их от совершения правонарушений;

12) соблюдать правила ношения униформы и знаков различия;

13) содействовать руководителю в организации соблюдения служебной дисциплины, информировать его о выявленных нарушениях, в том числе совершенные другими работниками полиции;

14) во время несения службы полицейскому запрещено находиться в состоянии алкогольного, наркотического и / или иного опьянения.

К полицейским могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий:

1) замечание;

2) выговор;

3) строгий выговор;

4) предупреждение о неполном служебном соответствии;

5) понижение в специальном звании на одну ступень;

6) увольнение с должности;

7) увольнения со службы в полиции.

Запрещается включение в состав дисциплинарной комиссии лиц, являющихся подчиненными полицейского, в отношении которого назначено служебное расследование, лиц, способствовавших совершению или сокрытию дисциплинарного проступка, и лиц, заинтересованных в результатах расследования (статья 15).

Служебное расследование проводится и должно быть завершено не позднее одного месяца со дня его назначения руководителем (статья 16).

Отстранение полицейского от исполнения служебных обязанностей (должности) является временной мерой на время проведения служебного расследования и может быть применено, если обстоятельства выявленного дисциплинарного проступка невозможным выполнение должностных (функциональных) обязанностей ним или иным полицейским, а также если выполнение полицейским должностных (функциональных) обязанностей препятствует установлению обстоятельств выявленного дисциплинарного проступка (статья 17).

Полицейский, в отношении которого проводится служебное расследование, имеет право:

1) предоставлять объяснения, представлять соответствующие документы и материалы, касающиеся обстоятельств, которые исследуются;

2) ходатайствовать о получении и приобщении к материалам расследования новых документов, получения дополнительных объяснений от лиц, имеющих отношение к делу;

3) знакомиться с материалами, собранными во время проведения служебного расследования, делать их копии с помощью технических средств с учетом ограничений, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, законами Украины «О защите персональных данных», «О государственной тайне» и другими законами;

4) подавать жалобы на действия лиц, которые проводят служебное расследование;

5) пользоваться юридической помощью.

Полицейский, в отношении которого проводится служебное расследование, вправе отказаться от дачи объяснений.