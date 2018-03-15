Сегодня 15 марта 2018 года, 17:57

«Украина находится только в начале своего регуляторного пути в сфере кибербезопасности» — Юрий Котляров, партнер ЮФ Asters

Киберугрозам в современном мире подвержено все большее количество субъектов: от частных лиц до крупных компаний, отдельных отраслей экономики и государств в целом. Вспомним распространение вируса Petya в прошлом году — по мнению аналитиков, масштаб последствий этой атаки в Украине до сих пор точно не оценен. Неудивительно, что вопросы кибербезопасности приобретают особое значение, становясь неотъемлемой частью национальной безопасности, а меры противодействия киберугрозам разрабатываются и внедряются на государственном уровне. В нашей стране для этих целей был принят Закон Украины «Об основах обеспечения кибербезопасности Украины». Он вступает в силу 9 мая с.г.

«Данным законом систематизируется терминология, определяются объекты и субъекты кибербезопасности, система национальной кибербезопасности и многое другое», — рассказал Юрий Котляров, партнер ЮФ Asters.

По словам юриста, непосредственно в законе устанавливается принцип, в соответствии с которым ответственность за обеспечение киберзащиты, организацию проведения независимого аудита информационной безопасности на таких объектах несут собственники и/или руководители предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к объектам критической инфраструктуры. В каком виде будет такая ответственность — предмет отдельной дискуссии.

Г-н Котляров также обращает внимание, что законом вводится достаточно широкий спектр государственно-частного взаимодействия в сфере кибербезопасности: от повышения цифровой грамотности до внедрения механизмов взаимодействия с физическими лицами и волонтерскими организациями с целью выполнения мероприятий по киберобороне в киберпространстве.

Об украинских реалиях и тенденциях в сфере киберзащиты, возможностях и обязанностях бизнеса, прежде всего относящегося к критической инфраструктуре, читайте в интервью с Юрием Котляровым, партнером ЮФ Asters («Юридическая практика» №11 от 13 марта 2018 года).