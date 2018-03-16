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Подозреваемый по делу об убийстве Дениса Вороненкова объявлен в розыск

16 марта 2018 года Источник:Юридическая Практика

В рамках расследования уголовного производства по факту умышленного убийства экс-депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова объявлен в розыск гражданин РФ Владимир Тюрин, подозреваемый в организации указанного преступления.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Несмотря на то, что сегодня органами прокуратуры Украины не получен ответ на поручение, которое было отправлено в рамках международного сотрудничества в Российской Федерации, постановлением от 2 марта с.г. Владимир Тюрин объявлен в розыск.

12 марта с.г. на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева столичные правоохранительные органы получили разрешение на доставку указанного гражданина РФ в суд с целью избрания ему меры пресечения.

Напомним: гражданину РФ инкриминируют организацию умышленного убийства Дениса Вороненкова из корыстных побуждений, совершенного на заказ по предварительному сговору группой лиц.

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