Подозреваемый по делу об убийстве Дениса Вороненкова объявлен в розыск

В рамках расследования уголовного производства по факту умышленного убийства экс-депутата Государственной Думы РФ Дениса Вороненкова объявлен в розыск гражданин РФ Владимир Тюрин, подозреваемый в организации указанного преступления.
Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.
Несмотря на то, что сегодня органами прокуратуры Украины не получен ответ на поручение, которое было отправлено в рамках международного сотрудничества в Российской Федерации, постановлением от 2 марта с.г. Владимир Тюрин объявлен в розыск.
12 марта с.г. на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева столичные правоохранительные органы получили разрешение на доставку указанного гражданина РФ в суд с целью избрания ему меры пресечения.
Напомним: гражданину РФ инкриминируют организацию умышленного убийства Дениса Вороненкова из корыстных побуждений, совершенного на заказ по предварительному сговору группой лиц.
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